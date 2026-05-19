Hava şartlarının üreticinin yüzünü güldürmesi, tarlalardaki ürün miktarını geçen yıla oranla tam 4 kat artırdı.

Tarlada Davul Zurnalı Kutlama

Sezonun ilk hasadını tarlasında davul ve zurna ekibiyle başlatan üretici Mehmet Sevim, yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Rekoltede bu seneki 4 kat artış neredeyse bize göbek bile attırdı. Sezon çok verimli geçiyor. İnşallah bu şekilde tamamlarız. Geçen yıla oranla bu sene rekoltenin bu kadar yüksek olmasının ana sebebi ovaya düşen bereketli yağışlar ve don olayının yaşanmamasıdır." “Elmalar Stokta Bekletiliyor” İddiasına Resmi Yanıt: Yüzde 90’ı Çoktan Satıldı İçeriği Görüntüle

Sektör Temsilcileri ve Üreticiler Umutlu

Hasat alanında değerlendirmelerde bulunan İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, geçen yıl yaşanan don felaketinin ardından bu yılki tablonun ilaç gibi geldiğini belirterek, ilk eriğin bugün itibarıyla toplandığını ve ürünlerin hak ettiği değerden satılmasını umut ettiklerini ifade etti.

Üretici ve meyve tüccarı Cumhur Şansal Yalçın ile tüccar İbrahim Kayalı da hava şartlarının mahsul kalitesini doğrudan pozitif etkilediğini vurgulayarak, tüm çiftçiler için bol kazançlı ve bereketli bir sezon dilediler.

Tarla ve Pazar Fiyatları Ne Durumda?

Bolluk dönemiyle birlikte merak edilen fiyat dengesi de netleşmeye başladı. İlk hasat ürünlerinin piyasa hareketliliği şu şekilde şekilleniyor:

Tarla (Kabzımal Alış) Fiyatı: 80 TL / Kg

Öngörülen Tezgah (Pazar) Fiyatı: 100 TL - 120 TL / Kg

Geçtiğimiz yıl yüksek fiyatı nedeniyle vatandaşın yanına yaklaşamadığı erikte, bu yıl artan rekolte sayesinde hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin ürüne daha rahat ulaşması bekleniyor.