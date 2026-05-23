Türkiye'nin önemli çay üretim merkezlerinden Artvin'de yeni sezon yaş çay hasadı düzenlenen törenle başladı. Rize ve Trabzon'un ardından Artvin'de gerçekleştirilen geleneksel hasat programında protokol üyeleri çay bahçesine girerek ilk sürgün çayları topladı.

Artvin Valiliği ile ÇAYKUR Genel Müdürlüğü iş birliğinde Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereiçi köyünde düzenlenen programa Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Artvin Ticaret Borsası Başkan Vekili Hakan Ermiş, kurum müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.



Program kapsamında çay bahçesine giren Vali Ergün ile ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, geleneksel çay makaslarıyla sezonun ilk hasadını yaptı. Üreticilerle sohbet eden protokol üyeleri yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Programda konuşan Vali Ergün, "Çay, bölgemiz için sadece tarımsal bir ürün değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerimizde yoğun şekilde çay üretimi yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl Artvin genelinde yaklaşık 156 bin ton yaş çay üretimi gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise 2025 yılında yaklaşık 1 milyon 400 bin ton yaş çay üretimi yapıldı ve bundan yaklaşık 256 bin ton kuru çay elde edildi. ÇAYKUR'un yanında ilimizde faaliyet gösteren özel sektör fabrikalarıyla birlikte toplam 6 çay fabrikamız bulunuyor" dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise, "Artvin'de 20 bin 250 üreticimiz 92 bin dekarlık alanda çay üretimi yapıyor. İlimizde 4 fabrikamız bulunuyor ve günlük 900 ton işleme kapasitesine sahibiz. Yoğun dönemlerde bu rakam 1500 ila 2000 tona kadar çıkabiliyor. Geçtiğimiz yıl bölgede 105 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Türkiye, kişi başına yıllık 3,5 kilogram çay tüketimiyle dünyada en fazla çay tüketen ülke konumunda bulunuyor" diye konuştu.