Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte üreticiler, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelirken, Bafra Ovası'nın Türkiye'deki çeltik üretimindeki önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Programda üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri, çeltik tarlasında incelemelerde bulundu. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra gelişen tarım teknolojilerinin de tanıtıldığı etkinlikte dron destekli çeltik ekimi gerçekleştirildi. Modern tarım uygulamalarının dikkat çektiği programda, üreticilere verimliliği artıracak yöntemler hakkında da bilgiler verildi.

Türkiye'de çeltik üretiminde önemli bir yere sahip olan Bafra Ovası, sahip olduğu verimli toprak yapısı ve sulama imkanlarıyla üretimin merkezi olmayı sürdürüyor. Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında Samsun genelinde 231 bin 44 dekar alanda çeltik üretimi yapıldı ve toplam 183 bin 424 ton ürün elde edildi. İl genelinde dekar başına verim ortalaması 780 kilogram olarak açıklandı.



Bafra ilçesinde ise 155 bin 80 dekarlık alanda çeltik ekimi gerçekleştirildi. İlçede toplam 124 bin 674 ton çeltik üretimi yapılırken, dekar başına verim ortalamasının 800 kilogram olduğu belirtildi. Bu rakamlarla Bafra, Türkiye'de Edirne İpsala'dan sonra çeltik üretiminin en yoğun yapıldığı ikinci merkez olma özelliğini korudu.

Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çeltiğin hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti. Yılmaz konuşmasında, "İnsan beslenmesinde temel ürünlerden biri olan çeltik, bölgemiz için büyük bir ekonomik değer taşıyor. Bafra ilçemiz, ülkemizde İpsala'dan sonra çeltiğin en yoğun yetiştirildiği ikinci ilçemizdir. Burada yapılan çeltik tarımını oldukça önemsiyoruz. Çeltiğin Samsun ekonomisine katkısı yaklaşık 6 milyar lirayı bulurken, bunun yaklaşık 4 milyar liralık kısmı Bafra'dan sağlanıyor. Samsun üretim şehriyse, Bafra da bu üretimin merkezidir" dedi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise tarımın günümüzde stratejik bir sektör haline geldiğine dikkat çekti. Dünyada yaşanan savaşlar, iklim değişiklikleri ve küresel krizlerin tarımın önemini daha da artırdığını belirten Altınpınar, çiftçinin emeğinin yalnızca kendi ailesi için değil, ülkenin geleceği için de büyük anlam taşıdığını söyledi.

Altınpınar, "Artık bugün tarım sektörü en az savunma sanayi kadar önemlidir. Milli bağımsızlığımızın temel unsurlarından biridir. Atatürk'ün milli ekonominin tarımdır sözü hala yolumuzu aydınlatmaktadır. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlasına giderek alın teri döken çiftçimiz sadece kendi geçimini sağlamıyor, aynı zamanda ülkemizin gıda güvenliğini de koruyor. Çiftçimizin emeği çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Bafra pirincinin marka değerine de değinen Altınpınar, coğrafi işaret ve tescil çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bafra çeltiği ilçemizin tarımsal kimliğinde çok önemli bir yere sahip. Bafra pirincinin tescilini tamamladığımızda bu kimlik daha da güçlenecek. Yakın gelecekte Bafra çeltiği kendi adıyla market raflarında daha güçlü şekilde yerini alacak" diye konuştu.

Etkinlik boyunca üreticilerle sohbet eden protokol üyeleri, çiftçilerin talep ve sorunlarını da dinledi. Program sonunda katılımcılara Bafra pirinciyle hazırlanan pilav ikram edildi.