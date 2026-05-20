Pazar İlçesinde İlk Makas Atıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçelerine giren üreticiler, büyük bir heyecanla yılın ilk hasadını gerçekleştiriyor. Bahçelerdeki hummalı çalışma havadan ve karadan renkli görüntülere sahne olurken, üreticiler yeni sezonun bereketli geçmesini temenni ediyor.

"Motor Değil, Geleneksel Makas Tercihim"

Çay toplama mesaisine erken başlayan çay müstahsillerinden Hayriye Karakütük, teknolojik şarjlı çay motorları yerine geleneksel çay makasını tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün hayırlısıyla çayımıza başladık. İnşallah vatana millete hayırlısı olur. İnşallah biz de başaracağız. Ben motoru sevmiyorum, onun yerine makasla çay toplamayı seviyorum. Çay toplamayı zaten çok seviyorum. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı ve bereketli bir sezon olur."

"Çayımız Güzel, Verilen Fiyattan Memnuniyet Var"

Geçen yıl da benzer dönemlerde hasada başladıklarını belirten üretici Çetin Karakütük ise hem rekolteden hem de açıklanan fiyattan memnun olduklarını dile getirdi. Karakütük, "Bugün hayırlısıyla başladık. Allah utandırmasın. Geçen yıl da bu zamanlarda başlamıştık. Allah'a şükür çayımız güzel. Devletimizden de Allah razı olsun, iyi fiyat verdi" ifadelerini kullanarak sezona umutlu girdiklerini vurguladı.

ÇAYKUR Kampanyayı Resmen Açtı: "Çay Soğuk Hava Nedeniyle Geç Olgunlaştı"

Üreticiler bahçeye inerken, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) de 2026 yılı yaş çay kampanyasının resmen başladığını duyurdu. Bazı bölgelerde çayın hasat olgunluğuna ulaştığını belirten ÇAYKUR yetkilileri, iklim şartlarına dikkat çekti.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl soğuk geçen bahar mevsimi sebebiyle çayımızın geç olgunlaştığı bir dönem yaşıyoruz."

"Buna rağmen erkenci olabilen yerler ve hasat sürecini başlatmaya hazır olan müstahsillerimiz için 2026 yılı yaş çay kampanyamızı açıyoruz."

Uzmanlar, güneşli havaların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde Rize genelinde hasat hareketliliğinin en üst seviyeye ulaşacağını öngörüyor.