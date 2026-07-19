Bölgede normal şartlarda yaklaşık 60 bin ton olması beklenen erkenci soğan hasadı, bu sezon 35 bin ton seviyesinde kaldı. Arzın azalmasıyla birlikte tarlada kilogram fiyatı 25 ila 42 lira arasında değişirken, pazarlarda ve marketlerde fiyatlar 50 liranın üzerine çıktı.

Pazarcı esnafı, geçen yıl aynı dönemde 5 liraya satılan soğanın bugün yaklaşık 10 kat artışla tüketiciye ulaştığını belirterek, bunun son yılların en dikkat çekici fiyat yükselişlerinden biri olduğunu ifade etti.

Soğan üreticileri ise fiyatların bu seviyeye çıkmasının ne üretici ne de tüketici açısından sürdürülebilir olmadığını dile getiriyor. Üreticiler, ideal satış fiyatının kilogram başına 20-30 lira bandında olması gerektiğini savunurken, aşırı fiyat artışında fırsatçılığın da etkili olduğunu öne sürüyor.

Öte yandan bazı üreticiler, Türkiye'de yeni hasadın ay sonuna doğru artacağını belirterek bu süreçte soğan ithalatına ihtiyaç olmadığını vurguladı. Kışlık soğan hasadının eylül ve ekim aylarında başlamasıyla birlikte piyasada arzın artması ve fiyatların yeniden gerilemesi bekleniyor.

Vatandaşlar ise özellikle soğan üretiminin yoğun olduğu bir bölgede fiyatların bu seviyeye yükselmesine tepki gösterirken, yaşanan artışın hem mutfak bütçesini hem de alışveriş alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.