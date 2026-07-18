Anadolu'nun bereketli ovalarında yüzyıllar boyunca tarımın ve hayvancılığın ayrılmaz bir parçası olan mandalar, uzun yıllar boyunca göz ardı edilmiş bir üretim alanı olarak kaldı. Traktörleşmenin yaygınlaşması, kırsal nüfusun azalması ve modern hayvancılık anlayışının büyük ölçüde sığır yetiştiriciliğine yönelmesiyle birlikte manda varlığı önemli ölçüde geriledi. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmeler, bu tabloyu tersine çevirmeye başladı. Sağlıklı beslenme bilincinin artması, doğal ve katkısız ürünlere yönelik talebin yükselmesi, geleneksel lezzetlerin yeniden keşfedilmesi ve devlet desteklerinin güçlenmesi sayesinde manda yetiştiriciliği yeniden yükselen sektörler arasındaki yerini aldı.

Bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren üreticiler, manda sütüne olan talebin her geçen yıl arttığını ifade ediyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan tüketiciler, yüksek besin değerine sahip doğal ürünlere yönelirken manda sütünden elde edilen kaymak, yoğurt, tereyağı ve peynir gibi ürünler de gastronomi sektörünün gözde ürünleri arasında yer alıyor. Bir zamanlar yalnızca kırsal kesimde tüketilen bu ürünler artık gurme restoranlardan zincir marketlere kadar geniş bir pazarda kendine yer buluyor.

Türkiye, sahip olduğu Anadolu mandası genetik kaynağı sayesinde bu alanda önemli bir potansiyele sahip ülkeler arasında bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü ıslah projeleri ve yetiştiricilere sağlanan destekler sayesinde son yıllarda manda varlığında dikkat çekici bir artış yaşanırken, üretim tekniklerinde de modernleşme süreci hız kazandı. Geleneksel yöntemlerin yerini hijyen standartlarının yükseldiği, verimliliğin dijital sistemlerle takip edildiği çağdaş işletmeler almaya başladı.

Manda yetiştiriciliğinin yeniden ilgi görmesinde yalnızca süt üretimi etkili olmuyor. Uzmanlara göre bu hayvanlar, yüksek katma değer oluşturan ürünlerin temel hammaddesini sağlıyor. Manda sütünden elde edilen kaymağın piyasadaki değeri, birçok süt ürününe kıyasla daha yüksek fiyatlardan alıcı bulurken, mozzarella benzeri özel peynirlerin üretiminde de manda sütü önemli bir avantaj sunuyor. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri açısından manda yetiştiriciliğini ekonomik olarak cazip hale getiriyor.

Beslenme uzmanları ise manda sütünün sahip olduğu yüksek protein, kalsiyum ve mineral içeriğine dikkat çekiyor. Yoğun kıvamı ve zengin besin profili nedeniyle birçok süt ürününde daha yüksek verim sağlayan manda sütü, özellikle kaymak ve yoğurt üretiminde kaliteyi belirleyen temel unsur olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte uzmanlar, yağ oranının inek sütüne göre daha yüksek olması nedeniyle tüketimin dengeli beslenme ilkeleri çerçevesinde yapılması gerektiğini de hatırlatıyor.

Sektör temsilcileri, Türkiye'de manda yetiştiriciliğinin yalnızca hayvancılık faaliyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Manda yetiştiriciliği; süt üretimi, süt ürünleri sanayi, kırsal turizm, gastronomi, coğrafi işaretli ürünler ve ihracat potansiyeliyle birlikte ele alındığında çok daha geniş bir ekonomik ekosistem oluşturuyor. Özellikle Afyonkarahisar'ın kaymağı, Samsun'un manda yoğurdu ve çeşitli bölgelerde üretilen geleneksel süt ürünleri, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda Türkiye'nin rekabet gücünü artırabilecek önemli değerler arasında gösteriliyor.

Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğine uyumlu üretim modellerinin önem kazanmasıyla birlikte, doğal mera alanlarından daha etkin yararlanabilen ve yüksek katma değerli ürünler sunan manda yetiştiriciliğinin stratejik önemi daha da artacak gibi görünüyor. Uzmanlar, doğru destek politikaları, modern üretim teknikleri ve güçlü markalaşma çalışmalarıyla Türkiye'nin manda sütü ve manda ürünlerinde dünyanın önde gelen üretici ülkelerinden biri olabileceğine dikkat çekiyor. Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen bu kadim mirası, bugün yalnızca geçmişin bir hatırası değil; aynı zamanda kırsal kalkınmanın, sürdürülebilir tarımın ve sağlıklı beslenmenin geleceğini şekillendirecek önemli bir değer olarak yeniden öne çıkıyor.