Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şadi Başkan'la Kent Buluşmaları' kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bölgenin tarım ve turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, 'Çiftçimiz ve köylümüz bu topraklarda iyi para kazanmalı ki topraklarını koruyabilsin' dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçenin geleceğini şekillendirecek vizyon projelerini ve kent gündemini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluştu. Fadıllı Mahallesi'nde açılan NİLBEL Leylek Kafe ve Restoran'da gerçekleşen toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez, Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Kent Buluşmaları'nı ortak akıl üretmek için düzenlediklerini söyledi. Organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve akademik odalarla düzenli toplantılar yaptıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, basın mensuplarıyla da düzenli olarak bir araya gelmek istediklerini belirtti.

'Her yerde sanayi kurabiliriz ama tarım yapamayız'

Nilüfer'in yüzölçümünün yüzde 74,5'inin tarım, orman ve mera alanlarından oluştuğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, ilçede 6 organize sanayi bölgesi ve 5 binin üzerinde küçük işletme bulunduğunu hatırlatarak, 'Her yerde konut yapabiliriz, her yerde sanayi kurabiliriz ama her yerde tarım yapamayız. Gelecekte gıda ve su krizi dünyada savaşların sebebi olacak. Bu verimli toprakların elden gitmemesi gerekiyor' dedi.

Göreve gelirken gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanları olmak üzere dört hassasiyet belirlediklerini hatırlan Başkan Şadi Özdemir, tarımda sürdürülebilirliğin ancak üreticinin kazanmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Tarım yapan nüfusun yaş ortalamasının 60'ın üzerine çıktığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, 'Üretici iyi para kazanmazsa, çocuklarının geleceğini burada görmezse topraktan vazgeçiyor. Bir kuşak daha giderse bu bölgenin elmasına, armuduna, incirine, enginarına erişemeyeceğiz' diye konuştu.

Karacabey Ovası'na yönelen sanayi baskısına da değinen Başkan Şadi Özdemir, yeni organize sanayi bölgelerinin verimli tarım topraklarını tehdit ettiğini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, 'Yeni sanayi bölgesi demek yeni nüfus, yeni konut, yeni imarlı alan ihtiyacı demek. Bu baskı en sonunda tarım alanlarına yönelir. Nilüfer'in nüfusu 16 ilçenin toplam nüfus artışından daha fazla artıyor. Bu kentin yaşam kalitesini hep birlikte korumamız gerekiyor' dedi.

Dört mahalleyi kapsayan turizm vizyonu

Fadıllı, Akçalar, Gölyazı ve Ayvaköy'ün birlikte bir turizm destinasyonu olabileceğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, iki yıldır bölge üzerine çalıştıklarını anlattı. Japon Seyahat Acenteleri Birliği'nin dünyada gezilmesi gereken 30 yer arasında Türkiye'den yalnızca Gölyazı'yı gösterdiğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, bölgedeki projeleri şöyle sıraladı:

'Gölyazı'da kazısı tamamlanan antik amfitiyatroyu, Anıtlar Kurulu onayının ardından konser alanına dönüştürmek istiyoruz. Gölyazı ile Leylek Kafe ve Restoran arasında yolcu taşıyacak bir yüzer iskele inşa edeceğiz. Fadıllı'daki Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'ni geliştireceğiz. Ayvaköy'de seyir tepesi, dijital göçebeler için 'dijital köy' kuracak ve 4,5 kilometresi botla gezilebilen Ayvaini Mağarası'nın turizme kazandıracağız. Bu bölgeyi turizmle canlandırıp tarımdan vazgeçilmemesini sağlamalıyız.'

Kooperatifçilik vurgusu

Tarımda örgütlenmenin önemine de değinen Başkan Şadi Özdemir, Hollanda'nın kooperatif modelini örnek gösterdi. Başkan Şadi Özdemir, 'Hollanda, Konya'dan biraz büyük bir ülke ve yıllık 135 milyar dolarlık tarım ihracatı yapıyor. Çünkü her ürünün kooperatifi var ve üretim planlı yapılıyor. Biz de ürünlerimizi kendi kooperatiflerimizde toplarsak fiyatı belirleme şansı üreticide olur' diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından basın mensuplarının kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.