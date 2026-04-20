Verilere göre Tarım-GFE, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,10 yükselirken, yıl sonuna göre artış yüzde 7,08 oldu. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 artarken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,64 seviyesinde hesaplandı.

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinin aylık bazda yüzde 2,96 arttığı, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler grubunun ise yüzde 3,94 yükseldiği görüldü. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 32,81, yatırım amaçlı kalemler ise yüzde 24,31 artış gösterdi.

Alt kalemlerde en yüksek yıllık artış yüzde 41,37 ile veteriner harcamalarında gerçekleşirken, aylık bazda en dikkat çekici yükseliş yüzde 4,31 ile malzeme grubunda kaydedildi.