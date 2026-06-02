Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle üretim yapan çift, hem ekonomik özgürlüklerini kazandı hem de bölgedeki çiftçilere alternatif ürün konusunda örnek oldu.

İşte metropol hayatını geride bırakıp toprağın bereketine sığınan çiftin ilham veren hikayesi:

3 Günde Alınan Kararla Gelen Yeni Hayat

Kovid-19 salgını döneminde Ankara’daki hayatlarını ani bir kararla sonlandıran Akyol çifti, eşinin memleketi olan Bahadın’a kesin dönüş yaptı. Aslen Sivas Şarkışla doğumlu olan ve hayatı Ankara'da geçen üniversite mezunu Gül Akyol, bu radikal kararı ve şehir hayatının yoruculuğunu şu sözlerle özetliyor:

"Ankara'da yaşadığımızı hissetmiyorduk. Gündüz iş, akşam televizyon ve uyku döngüsünde 10 yıl boyunca düzenli güneş görmediğimi fark ettim. Buraya geldiğimizde ise doğayı koklamayı ve nefes almayı yeniden öğrendik."

Sel Felaketine Rağmen Pes Etmediler

Köye ilk geldiklerinde 4 dönümlük bir alanda domates üreterek tarıma başlayan çift, 3 yıllık başarılı sürecin ardından çilek üretimine yöneldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı bir sel felaketi nedeniyle bahçelerinden birini kaybetmelerine rağmen pes etmeyen üreticiler, KOP projesi kapsamında yeniden ayağa kalkarak iki dönümlük alanda tamamen organik çilek yetiştirmeyi başardı.

Bahadın'daki Üretimin Öne Çıkan Özellikleri:

Sıfır Kimyasal: Üretimde hiçbir zirai ilaç kullanılmıyor, tamamen organik yöntemler tercih ediliyor.

Model Üretim: Bölgede yaygın olan geleneksel buğday ve arpa tarımına karşı, yüksek katma değerli alternatif bir ürün sunuluyor.

Kurumsal Destek: Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu’nun yönlendirmesiyle KOP projesine dahil olan çifte, İç Anadolu Tarım tarafından organik gübre, alet-edevat ve fide desteği sağlandı.

"Ankara'da 30 Yılda Alınamayacak Evi 3 Yılda Yaptık"

Köy hayatının sadece huzur değil, doğru adımlarla büyük bir ekonomik kazanç da getirebileceğini belirten Gül Akyol, finansal başarılarını şu cümlelerle ifade etti:

"Doğru işi, doğru zamanda yaptığınızda köyde gerçekten iyi para kazanıyorsunuz. Biz burada 3 yıl içerisinde kendi evimizi yapabilecek parayı biriktirdik ve işimizi kurduk. Ankara’da insanlar bir ev sahibi olabilmek için 20-30 yıl çalışıyor. Üstelik burada Ankara’daki kadar yıpranmıyoruz; kuş sesleriyle uyanıp, gün batımını izleyerek iliklerimize kadar yaşadığımızı hissediyoruz."

Gurbetçilerin de İlgisini Çekiyor

Bahadın’da üretilen tamamen doğal çilekler, sadece yerel halkın değil, tatil için memleketine dönen gurbetçilerin de gözdesi haline geldi. Bayram tatili için yurt dışından gelen Haydar Altınkaynak, bahçeyi ziyaret ederek kendi elleriyle çilek topladığını belirtti ve "Köyümüze çok güzel bir katkıda bulunmuşlar, bu güzelliği bize sunanlara teşekkür ederiz" diyerek üretici çifte destek verdi.