Bakanlık açıklamasında, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin ve takvim etkisinin ihracat üzerinde sınırlayıcı rol oynadığı belirtildi. Bu kapsamda, Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul yine ilk sırada

Mart ayı ihracat verilerine göre İstanbul, 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü. Kocaeli 3 milyar 159 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, İzmir 2 milyar 8 milyon dolarla üçüncü oldu. Bursa 1 milyar 746 milyon dolar ile dördüncü, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı.

İlk beş ilin ardından Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ihracat performanslarıyla dikkat çeken diğer iller arasında yer aldı.

İhracatını en fazla artıran iller

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını en fazla artıran iller ise Yalova, Şırnak, Kırıkkale, Elazığ ve Düzce olarak sıralandı. Bu artışların özellikle sanayi üretimi ve bölgesel yatırımlardaki hareketlilikten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

“İhracatın yaygınlaşması hedefleniyor”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yüksek katma değerli üretim, pazar çeşitliliği ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikaların sürdüğü vurgulandı. Ayrıca ihracatın sadece belirli merkezlerde yoğunlaşmasının önüne geçilerek ülke geneline yayılmasının hedeflendiği ifade edildi.