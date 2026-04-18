Böylece elden nakit ödeme ve doğrudan para transferi uygulamaları büyük ölçüde sona erecek.

Yeni sistemle birlikte satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar güvenli bir hesapta bloke edilecek. Tapu tescili gerçekleştiği anda ise para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Bu sayede hem alıcı hem de satıcı açısından “para gitti mi?” veya “tapu devredilecek mi?” gibi riskler ortadan kaldırılmış olacak.

Sistem nasıl işleyecek?

Yeni dönemde süreç oldukça net ve kontrollü ilerleyecek. Taraflar satış bedelinde anlaştıktan sonra işlem, yetkili banka ya da ödeme kuruluşları aracılığıyla başlatılacak. Alıcı, ödemeyi doğrudan satıcıya değil, sistemin güvenli havuzuna yatıracak. Tapu işlemi tamamlandığında para satıcıya geçecek; işlem gerçekleşmezse tutar alıcıya iade edilecek.

Amaç: Güvenlik ve kayıtlı ekonomi

Düzenlemenin temel hedefleri arasında dolandırıcılık ve sahtecilik risklerini azaltmak, yüksek meblağlı nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve kayıt dışı işlemleri engellemek yer alıyor. Özellikle büyük şehirlerde artan konut fiyatlarıyla birlikte milyonlarca liralık işlemlerin daha güvenli yapılması amaçlanıyor.

Mevcut uygulamaların yerini alacak

Aslında benzer bir sistem, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank iş birliğinde geliştirilen “Taputakas” ile 2015’ten beri uygulanıyordu. Ancak zorunlu olmadığı için yaygın kullanılmıyordu. Yeni düzenleme ile bu tür güvenli ödeme yöntemleri artık standart hale gelecek.

3 aya kadar erteleme ihtimali

Yetkililer, teknik altyapının eksiksiz kurulabilmesi için gerekli görülmesi halinde uygulamanın 3 aya kadar ertelenebileceğini de belirtiyor. Ancak hedef, sistemin 1 Temmuz 2026’da devreye alınması.

Konut piyasasında son durum

Öte yandan konut piyasasında dikkat çeken bir tablo var. Fiyat artış hızı yavaşlarken, enflasyondan arındırılmış reel değerlerde düşüş sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2026’nın ilk çeyreğinde metrekare fiyatları yükselse de reel bazda gerileme devam etti. Türkiye genelinde ortalama 100 metrekarelik bir konutun fiyatı yaklaşık 4,8 milyon liraya ulaştı.

Ne değişecek?

Yeni sistemle birlikte:

Elden nakit ödeme dönemi kapanacak

Para transferi tamamen güvenli sistem üzerinden yapılacak

Dolandırıcılık ve sahte para riski azalacak

Tapu işlemlerinde şeffaflık artacak

Kısacası, tapu işlemlerinde hem güvenlik hem de sistematik kontrol açısından yeni bir dönem başlıyor. Bu değişiklik, özellikle yüksek tutarlı gayrimenkul alım-satımlarında taraflara önemli bir güvence sağlayacak.