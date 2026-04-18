Türkiye’de sıfır atık yaklaşımıyla güçlenen geri dönüşüm ekosistemi, camın döngüsel ekonomi içindeki stratejik rolünü pekiştiriyor. 2017 yılından bu yana yürütülen sıfır atık uygulamaları kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılırken, bu süreçte 365 milyar TL’yi aşan ekonomik değer oluşturuldu. Aynı dönemde 3,5 milyon ton cam atığın geri dönüşüme kazandırılması ise bu dönüşümde camın rolünü somut verilerle ortaya koydu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 Yılı Sıfır Atık Yıllık Tema Planı kapsamında “Cam Atık Ayı” ilan edilen Nisan ayı, camın ayrı toplanması ve geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir farkındalık zemini sunuyor. Bu kapsamda GCA, üretimden geri dönüşüme uzanan değer zincirinin tüm aşamalarında aktif rol alarak sürdürülebilirlik yaklaşımını somut uygulamalarla destekliyor.

GCA, 2030 hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir üretim modelini güçlendiriyor

Camın sonsuz kez geri dönüştürülebilmesi ve her dönüşümde kalite kaybı yaşamaması, onu sürdürülebilir üretimin en güçlü bileşenlerinden biri haline getiriyor. Üretimde cam kırığı kullanımının artması, enerji ihtiyacını azaltırken karbon emisyonlarının düşürülmesine doğrudan katkı sağlıyor; bu kapsamda cam kırığı oranındaki her yüzde 10’luk artış yaklaşık yüzde 2,53 enerji tasarrufu ve yüzde 5 emisyon azaltımı anlamına geliyor. Bu veri, geri dönüşümün çevresel katkısının yanı sıra üretim süreçlerinde verimlilik yaratan kritik bir unsur olduğunu ortaya koyuyor.

Sürdürülebilir üretim yaklaşımını somut hedefler ve teknolojik yatırımlarla destekleyen GCA ise 2030 hedefleri doğrultusunda emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı, enerjisinin yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı ve cam kırığı kullanım oranını yüzde 35 seviyesine çıkarmayı planlıyor. GCA’nın Kütahya üretim kampüsünde devreye alınan güneş enerjisi yatırımı, rejeneratif fırın teknolojileri, baca gazı ölçüm sistemleri ve ham madde optimizasyonu gibi uygulamalar, üretim süreçlerinde verimliliği artırıyor.

“Cam atık yönetimini bütüncül bir modele dönüştürüyoruz”

Cam atıkların yeniden üretime kazandırılması, atık kavramını ortadan kaldırarak sürekli bir değer döngüsü oluşturuyor. Kullanım sonrası toplanan cam ambalajlar, nitelikli cam kırığına dönüştürülerek yeniden fırınlara giriyor. Bu yapı, camı tek kullanımlık bir malzeme olmaktan çıkararak sürdürülebilir bir ham madde haline getiriyor. GCA’nın sahadaki operasyonel gücünü ve gelecek vizyonunu paylaşan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Camın kalitesini kaybetmeden sonsuz kez geri dönüştürülebilmesi, sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer alıyor. Bu noktada cam atık, aslında kaybedilmemesi gereken değerli bir ham maddedir. Dolayısıyla camın çöpe atılarak toprağa gömülmesi, ekonomiye yeniden kazandırılabilecek önemli bir kaynağın kaybedilmesi anlamına gelir. 2023 yılı sonuna kadar yürüttüğümüz EKOMAT Projesi ile 1,5 yılda 2,3 milyon cam ambalajı ekonomiye kazandırarak, depozito iade sistemine güçlü bir altyapı modeli sunduk. GCA olarak, sahadaki bu operasyonel kazanımlarımızı 2030 stratejik hedeflerimizle bütünleşik bir modele dönüştürüyoruz. Üretim süreçlerimizde oluşan atıkların yüzde 80’ini yeniden sürece dâhil etmeyi ve tedarik zincirimizin sürdürülebilirlik performansını ölçümlemeyi hedefliyoruz. Yeniden doluma uygun şişe çözümlerimiz ve Sorumlu Restoran Hareketi gibi sektörel iş birliklerimizle, camın yaşam döngüsünü entegre ve ölçülebilir bir sistemle ileriye taşıyoruz.”

Geri dönüşüm altyapısının gelişmesiyle artacak olan nitelikli cam kırığı arzı, düşük karbonlu üretim modeline geçişi hızlandıracak. GCA ise “Gelecek için GCA” yaklaşımı doğrultusunda, bu yapıyı yalnızca kendi fabrikalarında değil, sektör genelinde uygulanabilir bir standart haline getirmeyi hedefliyor.