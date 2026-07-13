Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı mayıs ayı cari işlemler değerlendirmesi, Türkiye ekonomisinde özellikle turizm ve hizmet sektörünün döviz kazandırıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu. Bakanlığın verilerine göre, yıllıklandırılmış seyahat gelirleri 60,1 milyar dolara ulaşırken, taşımacılık gelirleri de 42,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte seyahat gelirlerindeki artışın cari açığın kontrol altında tutulmasına önemli katkı sağladığını belirtiyor.

Cari açık 37,3 milyar dolar oldu

Mayıs ayında Türkiye'nin cari işlemler açığı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 1,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Son 12 aylık verilere bakıldığında ise yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolara ulaştı.

Buna karşın enerji ve altın ithalatı hariç tutulduğunda Türkiye ekonomisi 29,5 milyar dolarlık cari fazla vermeyi sürdürdü. Bu durum, üretim ve ihracat kaynaklı döviz girişlerinin güçlü seyrettiğini gösteriyor.

Turizm ekonomiye döviz kazandırmaya devam ediyor

Bakanlığın açıkladığı verilere göre:

Seyahat (turizm) gelirleri: 60,1 milyar dolar

60,1 milyar dolar Taşımacılık gelirleri: 42,7 milyar dolar

42,7 milyar dolar Toplam hizmet ihracatı: 122,2 milyar dolar

Hizmet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış göstererek yeni bir seviyeye ulaştı.

Mal ve hizmet ihracatı 395,7 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı da artışını sürdürdü. Mayıs ayı itibarıyla toplam ihracat geçen yıla göre yüzde 3,1 artarak 395,7 milyar dolara çıktı.

Bakanlık, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen ihracatın dayanıklılığını koruduğunu vurguladı.

Vatandaş için bu ne anlama geliyor?

Cari açık, Türkiye'nin yurt dışına ödediği dövizin kazandığından fazla olması anlamına geliyor. Turizm gelirleri, taşımacılık hizmetleri ve ihracattan elde edilen döviz arttıkça bu açık azalabiliyor veya kontrol altında tutulabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle yaz aylarında turizm gelirlerinin daha da artması, döviz rezervlerine ve ekonomik dengeye olumlu katkı sağlayabilir.

Bakanlık: İhracatı desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, ihracat destekleri, yeni pazar arayışları ve ticaret diplomasisi çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesinin temel öncelik olduğu ifade edildi.