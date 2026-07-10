LGS sonuçları erişime açıldı

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek, tüm işlemler dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alıyor?

LGS sonuç belgesinde öğrencilerin;

Merkezi sınav puanı,

Yüzdelik dilimi,

Doğru ve yanlış cevap sayıları,

Alt test performansları,

Yerleştirmeye esas bilgiler

bulunuyor. Bu bilgiler tercih döneminde öğrencilerin okul seçiminde belirleyici olacak.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Aynı süreçte tercih kılavuzu ile okul kontenjanları da adayların erişimine sunuldu.

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından merkezi yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci başlayacak.

2026 LGS takvimi