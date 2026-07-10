Şirket, 1-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzda paylarını 30,26 TL fiyattan yatırımcılara sundu. Toplam yaklaşık 162 milyon lot satışla halka arz büyüklüğü 4,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Halka arz neden tartışılıyor?

Son dönemde Borsa İstanbul'da birçok halka arzın işlem görmeye başlamasının ardından kısa sürede prim yapması yatırımcıların beklentisini yükseltmişti. Ancak EKIM paylarında ilk günlerde görülen fiyat hareketleri, bazı yatırımcıların "halka arz beklenen performansı göstermedi" yorumları yapmasına neden oldu.

Piyasa uzmanları ise halka arz performansının yalnızca ilk birkaç işlem gününe bakılarak değerlendirilmesinin sağlıklı olmayacağını, fiyat oluşumunda genel piyasa koşulları, BIST'in seyri, yatırımcı ilgisi ve şirketin finansal performansının belirleyici olduğunu ifade ediyor. Ancak yatırımcı yine de ikna olmuş değil...

Şirket hakkında dikkat çeken değerlendirmeler

Halka arz öncesinde yayımlanan bazı bağımsız analizlerde şirketin araç filosundaki küçülme ve bilançosundaki bazı kalemler yatırımcıların dikkatine sunulmuştu. Özellikle filo büyüklüğündeki gerileme ve finansal yapı üzerine yapılan değerlendirmeler yatırımcılar arasında tartışma konusu oldu.

Buna karşın şirket, halka arz izahnamesinde elde edilecek kaynağın büyüme, finansman yapısının güçlendirilmesi ve faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılacağını açıkladı.