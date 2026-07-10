Osmangazi Belediyesi, düzenlediği fotoğrafçılık kursuyla fotoğraf tutkunlarını temel ve uygulamalı eğitimlerle buluşturuyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursta katılımcılar, fotoğraf çekim tekniklerinden ışığın doğru kullanımına, manuel makine ayarlarından doğru kadraj oluşturmaya kadar fotoğrafçılığın temel inceliklerini öğreniyor.

Osmangazi'de yaşayan vatandaşların ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde 'Fotoğrafın İzinde Eğitimden Kadraja' temasıyla fotoğrafçılık kursu düzenledi. Fotoğraf severlerin yoğun ilgi gösterdiği kursta, Fotoğraf Sanatçısı Özlem Büyükevren tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

Toplam sekiz dersten oluşan program kapsamında kursiyerler fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf makinesinin manuel ayarlarının kullanımı, ışığın doğru değerlendirilmesi, doğru kadraj oluşturma ve fotoğrafçılığın temel prensipleri hakkında kapsamlı bilgi ediniyor. Eğitimleri başarılı şekilde tamamlayan kursiyerler fotoğrafçılığın temel tekniklerini öğrenmiş olacak.

'Kursa yoğun bir ilgi var'

Yaklaşık 20 yıldır fotoğraf çektiğini ifade eden Fotoğraf Sanatçısı Özlem Büyükevren, 'Kendimi daha çok seyahat ve portre fotoğrafçısı olarak tanımlıyorum. Yaklaşık 20 yıldır edindiğim bilgi ve deneyimleri fotoğrafçılığa gönül verenlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu kursa fotoğrafa ilgi duyan ancak teknik bilgi konusunda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız katılıyor. Toplam 8 dersten oluşan eğitimlerde fotoğrafçılığın temel kurallarını, doğru çekim tekniklerini ve fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini anlatıyoruz. Kursiyerlerimiz, burada edindikleri bilgiler sayesinde fotoğraf makinelerinin ayarlarını bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenerek çok daha başarılı kareler yakalayabilecek. Kursa ilgi oldukça yoğun. Salonumuz tamamen doldu. Bu da fotoğraf sanatına ilgi duyan çok sayıda insan olduğunu gösteriyor.' şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Fotoğrafın İzinde Eğitimden Kadraja' kursuna katılan fotoğraf tutkunları, eğitimlerde edindikleri bilgiler sayesinde fotoğraf makinelerini daha bilinçli kullanmayı öğrendiklerini ve artık daha güzel fotoğraflar çekebileceklerini ifade etti.