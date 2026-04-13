Atakum ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Çolak, Okul Müdürü Hakan Şaroğlu ile birlikte Samsun birincisi olan okul hentbol takımını tebrik etti. Törende sporculara madalyalarını takdim eden 'Altın Ayakkabı' sahibi eski futbolcu, öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Program kapsamında gerçekleştirilen söyleşide futbol kariyerinden kesitler aktaran Çolak, öğrencilerle samimi bir ortamda deneyimlerini paylaştı. Sporun yaşam üzerindeki etkisine değinen Tanju Çolak, başarıya ulaşmanın temelinde disiplinli çalışma ve mücadele azminin yer aldığını vurguladı.

Etkinliğin sonunda "Gerçek Kral Tanju Çolak" kitabını imzalayan eski futbolcu; öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.