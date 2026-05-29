Rodos'tan Bodrum'a Turizm Köprüsü

Yunanistan’ın Rodos Limanı’ndan hareket eden 253 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer gemisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bodrum Limanı’na demirledi. Geminin muazzam görüntüsü sahildeki vatandaşlar ve esnaf tarafından ilgiyle karşılandı.

Esnafın Yüzü Güldü: Çoğunluğu Alman Uyruklu

Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 377 yolcu ve 641 personel bulunuyor.

Dev geminin ilçeye yanaşmasıyla birlikte turistler Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini görmek için gemiden iniş yaptı. Bodrum Kalesi, antik tiyatro ve tarihi çarşıyı gezen turistler, ilçede bol bol alışveriş yaparak yerel esnafın da yüzünü güldürdü. Kafeleri ve restoranları dolduran yabancı misafirler, Bodrum sahilinin tadını çıkardı.

Bir Sonraki Durak: Heraklion

Bodrum’da dolu dolu bir gün geçiren ve ilçenin ekonomisine can suyu olan "Aidablu", akşam saatlerinde mavi sulara geri dönerek Yunanistan’ın Heraklion Limanı’na doğru hareket edecek.