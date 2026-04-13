Proje kapsamında dağıtılacak hayvanların, verim ve kaliteyi artırmak amacıyla özel olarak ıslah edilmiş sürülerden seçileceğini belirten Yumaklı, uygulamanın sektörde örnek bir model oluşturacağını söyledi.

Polatlı’daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tesislerinde incelemelerde bulunan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada küçükbaş hayvancılığın stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye genelinde küçükbaş hayvan varlığının son dönemde yüzde 11 artarak 58 milyon başa ulaştığını ifade eden Bakan, bu artışın planlı üretim politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Islah edilmiş sürülerden dağıtım

Yeni destek modelinin en dikkat çeken yönünün, verilecek hayvanların niteliği olduğunu belirten Yumaklı, “Dağıtılacak tüm küçükbaşlar, en iyi ırkın oluşturulması için uzun süredir çalışılmış sürülerden seçilecek” dedi. Bu yaklaşımın, hem verimliliği artıracağını hem de yetiştiricilerin gelirini doğrudan etkileyeceğini kaydetti.

3 yıl boyunca destek, aylık ödeme

Proje kapsamında üreticilere 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan verilecek. Ayrıca yetiştiricilere bakım ve giderler için aylık 15 bin lira, yıllık ise 180 bin liraya ulaşan destek sağlanacak. Finansman tarafında ise Ziraat Bankası üzerinden yüzde 100’e varan faiz desteği ve 2 ila 7 yıl vadeli kredi imkânı sunulacak.

Başvuruların 1 Nisan’da başladığını hatırlatan Yumaklı, sürecin 30 Nisan’a kadar devam edeceğini belirtti.

Gençler ve kadınlara pozitif ayrımcılık

Projede özellikle gençler, kadınlar ve şehit yakınları için ilave puan avantajı uygulanacak. Bunun yanı sıra veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendisleri gibi meslek grupları da değerlendirmede öne çıkacak. Aile işletmeleri ve tarımsal örgütlere üye üreticiler de destekten daha avantajlı yararlanabilecek.

Hedef: Anadolu’yu merkez yapmak

Yumaklı, Türkiye’nin küçükbaş hayvancılıkta sahip olduğu coğrafi avantajlara dikkat çekerek, “Anadolu’yu bu alanda bölgesel bir merkez haline getirmeye kararlıyız” dedi. Üretimin sadece iç talebi karşılamakla sınırlı kalmayacağını ifade eden Bakan, çevre ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

3 yıl sürmesi planlanan projede ilk etapta 150 bin hayvan dağıtılması öngörülüyor. Yumaklı, bu sayının toplam varlık içinde sınırlı görünse de oluşturulacak modelin sektör genelinde çarpan etkisi yaratacağını vurguladı.