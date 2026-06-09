Tami, ERP sistemleri alanında öne çıkan Kivi e-Dönüşüm ile iş birliğini hayata geçirdi. Tamamlanan entegrasyon sayesinde Kivi ERP kullanan işletmeler, tüm finansal süreçlerini tek platform üzerinden yönetirken Tami'nin sanal POS altyapısıyla kolay, hızlı ve güvenli şekilde ödeme alabilecek.

İş birliği kapsamında işletmeler, Kivi ERP sistemi üzerinden e-fatura oluşturduklarında aynı anda ödeme linki oluşturabilecek. Oluşturulan bu linkte Tami Sanal POS altyapısı çalışacak ve firmalar tahsilatlarını tek adımda gerçekleştirebilecek. Bu yapıyla birlikte işletmelere pürüzsüz bir müşteri deneyiminin sunulması ve tahsilat süreçlerinin önemli ölçüde hızlandırılması hedefleniyor.

Tami Sanal POS'un çoklu banka altyapısı sayesinde işletmeler, tek entegrasyonla tüm bankalardan ödeme alabilirken anlaşmalı bankaların kredi kartlarına ait taksit seçenekleri ve kampanyalarından da faydalanabilecek.

Tami Genel Müdürü Melda Çetin iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Tami'yi kurarken çıkış noktamız, işletmelerin ödeme süreçlerini daha kolay, hızlı ve güvenli hale getirmekti. ‘Tam istediğin gibi' yaklaşımımızla, her ölçekte işletmenin finansal süreçlerini sadeleştiren esnek çözümler sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, sunduğumuz altyapıyla işletmelerin tahsilat süreçlerini tek bir platformdan yönetebilmesini sağlıyoruz. Kivi e-Dönüşüm ile hayata geçirdiğimiz bu entegrasyon sayesinde e-fatura ve tahsilat süreçlerini tek bir akışta birleştiriyoruz. Bu yapının, işletmelere hız ve operasyonel verimlilik kazandıracağına inanıyoruz. Ekosistem iş birlikleri, Tami'nin büyüme stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Kivi e-Dönüşüm ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon da işletmelere ticaretin farklı aşamalarını kapsayan bütünsel çözümler sunma vizyonumuzu güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde de işletmelerin hayatını kolaylaştıran, onların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren yenilikçi çözümler geliştirmeye ve güçlü iş birlikleriyle ekosistemimizi büyütmeye devam edeceğiz."

Kivi e-Dönüşüm Kurucusu Malik Hakyemez ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "İşletmeler için en büyük verimsizliklerden biri, finansal süreçlerin parçalı halde ilerlemesi. Faturanın ayrı, tahsilatın ayrı, operasyonun ayrı yönetildiği bu yapı hem zaman kaybına hem de nakit akışında gecikmelere yol açıyor. Kivi SuperApp ile bu dağınık yapıyı ortadan kaldırarak; ödeme alma, ön muhasebe, POS yönetimi, e-ticaret ve stok takibi gibi tüm kritik süreçleri tek platformda birleştirdik. Amacımız, işletmelerin birden fazla sistemle uğraşmadan tüm operasyonlarını sade ama güçlü bir yapı üzerinden yönetebilmesi. Tami ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon ise bu vizyonun önemli bir parçası. Artık kullanıcılarımız, e-fatura oluşturdukları anda tahsilat sürecini de başlatabiliyor ve işlemi tek akışta tamamlayabiliyor. Bu yaklaşım, özellikle KOBİ'ler için hız ve tahsilat disiplini açısından ciddi bir fark oluşturuyor. Bugün 10 binden fazla işletmenin aktif olarak kullandığı Kivi SuperApp'i, iş ortaklıklarıyla daha da güçlendirerek işletmelerin tüm finansal süreçlerini tek noktadan yönetebileceği bir platform haline getirmeye devam edeceğiz."

Kivi e-Dönüşüm'ün sunduğu kapsamlı yapı ile işletmeler; e-fatura, e-arşiv ve diğer e-belge süreçlerini yönetirken, banka hesaplarını takip edebiliyor, gider yönetimini gerçekleştirebiliyor ve tahsilatlarını doğrudan sistem üzerinden yapabiliyor. Platform; stok yönetiminden sipariş ve sevkiyata, finansal raporlamadan banka entegrasyonlarına kadar uçtan uca bir finans yönetim deneyimi sunuyor.

Tami'nin Garanti BBVA teknolojisi ve güvencesiyle sunduğu altyapı, işletmelere yüksek güvenlik standartlarında hizmet sunarken tamamen dijital başvuru süreci, hızlı kurulum ve kolay entegrasyon avantajı sağlıyor. Bu iş birliğiyle birlikte Tami, fintek ekosistemindeki büyümesini sürdürürken çözüm ortaklarını da genişletiyor.