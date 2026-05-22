Haftanın dördüncü işlem gününde yani dün 109,30 dolar seviyelerine kadar tırmanan Brent petrol, günü düşüşle 102,58 dolardan kapatmıştı. Ancak yeni günde jeopolitik risklerin ağırlık kazanmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2'lik bir primle 104,61 dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dakikalarda, ABD hafif petrolü olarak bilinen Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 98,16 dolar seviyelerinden alıcı buldu.

Washington-Tahran Hattında Diploması Trafiği ve "B Planı" Tehdidi

Piyasalardaki fiyatlamalarda, ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik açıklamalar belirleyici rol oynuyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran ile yürütülen diplomatik temaslarda bazı "olumlu sinyaller" alındığını doğruladı. Ancak sürecin kolay ilerlemediğini belirten Rubio, İran'daki karar alma mekanizmasının çok parçalı yapısının müzakereleri zorlaştırdığına dikkat çekti.

"Washington'un önceliği diplomatik kanallarla kalıcı ve güçlü bir anlaşmaya varmaktır. Ancak bu görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı masada başka seçeneklerimiz de hazır beklemektedir." — ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Trump'tan Hürmüz Boğazı ve Uranyum Resti

Müzakereler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çekici mesajlar geldi. İran'ın, Umman ile temas kurarak stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret talep etmeye hazırlandığı yönündeki iddialara sert tepki gösteren Trump, böyle bir girişime asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

İran'ı askeri açıdan baskı altına aldıklarını savunan Trump, Tahran'ın nükleer silah sahibi olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizdi. İran'ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

Uranyumun Akıbeti: "Bu uranyumu ABD olarak biz devralacağız. Bizim buna ihtiyacımız yok, muhtemelen teslim aldıktan sonra imha edeceğiz. Ancak ne olursa olsun bu malzemenin İran'ın kontrolünde kalmasına izin vermeyeceğiz."

Piyasalarda Yön Arayışı: Destek ve Direnç Seviyeleri Neler?

Petrol piyasası şu sıralar iki zıt dinamik arasında sıkışmış durumda. Bir taraftan ateşkese ve uzlaşıya yönelik olumlu açıklamalar fiyatları aşağı yönlü baskılarken, diğer taraftan Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası ve Washington'un uranyum konusundaki tavizsiz tutumu tedarik endişelerini diri tutarak fiyatları yukarı itiyor.

Uzmanlar, küresel piyasalarda teknik açıdan Brent petrol için kritik seviyeleri şu şekilde paylaşıyor: