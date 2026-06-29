TİM tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, SANKO Dış Ticaret 160’ıncı sırada bulunuyor.

Araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına imkan sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da göz önüne seriyor.

SANKO dış ticaret

Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından SANKO Holding bünyesindeki SANKO Dış Ticaret AŞ, kurulduğundan bu yana SANKO Grubu ihracatını "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" vasfı, İSO 9001, İSO27001 ve bunun gibi birçok ulusal ve uluslararası belge sahibi olarak aynı zamanda YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) sahibi firma statüsünde, başarıyla gerçekleştirmektedir.

Her yıl 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan ve sorumluluğunun yüklediği görevin yanı sıra, her zaman canlı tuttuğu performansı ile yeni pazarlar bulmaya önem veren SANKO Dış Ticaret AŞ, mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla inovatif ürünlerle ihracatına devam etmektedir.

Yatırımları ile üretimini artıran SANKO Holding, SANKO Dış Ticaret AŞ’nin çabasıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla emin adımlarla ilerlemektedir.