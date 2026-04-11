CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun sevki sonrası toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, Hasbi Dede’nin “parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu” gerekçesiyle oy birliğiyle partiden kesin olarak çıkarılmasına hükmetti. Kararın ardından kamuoyunda tartışmalar yeniden alevlenirken, süreçle ilgili tepkiler de gecikmedi.

Tepkiler gecikmedi: “Geç kalınmış bir karar”

Giresun’da bazı vatandaşlar alınan kararı desteklerken, sürecin daha önce işletilmesi gerektiğini savundu. Vatandaşlar, özellikle olayın ahlaki boyutuna dikkat çekerek benzer durumların asla tolere edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yapılan değerlendirmelerde, çocukların korunmasının toplumun en temel sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Dede’den istifa açıklaması

İhraç kararının kamuoyuna yansımasının ardından Hasbi Dede’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Dede, partisinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, “Partime daha fazla zarar vermemek adına istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dede açıklamasında, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, hukuki mücadelesini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için bu kararı aldığını dile getirdi. Ayrıca, sürecin CHP’ye zarar vermemesi adına sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Süreç yakından izleniyor

Taciz iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, gelişmeler hem siyasi çevreler hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Olay, yerel yönetimlerde etik ve sorumluluk tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.