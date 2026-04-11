İş dünyası, lojistik sektörü temsilcileri ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği gecede, iki markanın üst düzey yöneticileri önemli açıklamalarda bulundu.

Gecede; Sienzi Lojistik Genel Müdürü Murat Doğan, Gebrüder Weiss Türkiye Ülke Müdürü Mişel Yakop, Gebrüder Weiss CEO’su Wolfram Senger-Weiss ve Avusturya Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner birer konuşma gerçekleştirdi.

Arnavutköy’deki 25 bin metrekarelik tesisiyle faaliyet gösteren Sienzi Lojistik; gümrüklü ve gümrüksüz depolama (antrepo), elleçleme (paketleme, barkodlama), yurt içi ve şehir içi dağıtım ile tedarik zinciri yönetimi alanlarında hizmet sunuyor.

Sienzi Lojistik Genel Müdürü Murat Doğan, konuşmasında iş birliğinin şirketleri açısından stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin lojistikte kritik bir hat üzerinde bulunduğunu ifade etti. Doğan, “Bu birleşmeye büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla operasyonel gücümüzü artıracak, global bir marka ile bu hatta çok daha güçlü projelere imza atacağız” dedi.

Gebrüder Weiss cephesinde ise Türkiye’nin küresel lojistik ağındaki konumuna dikkat çekildi. Wolfram Senger-Weiss ve Mişel Yakop, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında stratejik bir köprü olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin öneminin farkındayız. Global markamızın gücünü, Türkiye’nin ana hatlarında daha etkin kullanacağız” mesajını verdi.

Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı, etkinlik kapsamında Sienzi Lojistik Genel Müdürü Murat Doğan ile bir araya gelerek iş birliğine dair detaylı bilgi aldı. Görüşmede, ortaklığın sektöre sağlayacağı katkılar ve önümüzdeki dönem hedefleri ele alındı.

Avusturya tarafını temsilen konuşan Gerhard Lackner ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bu tür iş birlikleriyle daha da güçleneceğini belirtti.

Gerçekleşen stratejik ortaklıkla birlikte; Türkiye’nin bölgesel lojistik üs olma hedefinin hız kazanması, depolama, dağıtım ve taşımacılık altyapısında yeni yatırımların devreye alınması, Avrupa bağlantılı lojistik hatlarının genişlemesi ve küresel müşteri ağının Türkiye üzerinden daha etkin yönetilmesi bekleniyor.

Gece boyunca hissedilen güçlü sinerji, bu iş birliğinin yalnızca iki marka açısından değil, Türkiye lojistik sektörü için de uzun vadeli ve stratejik sonuçlar doğuracağının önemli bir göstergesi oldu.

Lojistik sektörüne değer katan bir yayın organı olarak Ekovitrin de davetliler arasında yer alarak geceyi yerinde takip etti.