Eş-Şara ile Mazlum Kobani Görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, örgütün silah bırakması, Suriye devletine entegrasyonu ve yeni yönetim sürecine katılımı gibi kritik konular ele alındı. Anlaşmanın ardından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan sınır kapıları, havaalanları, petrol kuyuları ve gaz sahaları dahil tüm sivil ve askeri kurumların Suriye yönetimine entegre edileceği belirtildi.

Kürt Toplumuna Devlet Güvencesi

İmzalanan anlaşmada, tüm Suriyelilerin dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın devlet kurumlarında liyakat esasına göre temsil edilme haklarının güvence altına alındığı ifade edildi. Aynı zamanda, Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir parçası olduğu vurgulanarak, anayasal vatandaşlık haklarının ve diğer tüm haklarının devlet güvencesi altında olacağı belirtildi.

Ateşkes ve Göçmenlerin Güvenli Dönüşü

Anlaşmaya göre, Suriye'nin tüm topraklarında derhal ateşkes ilan edilecek ve çatışmalara son verilecek. Bunun yanı sıra, tüm Suriyeli göçmenlerin köylerine ve bölgelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanacağı, devlet tarafından bu sürecin koruma altına alınacağı ifade edildi.

Devletin Egemenliğinin Güçlendirilmesi

Anlaşmada, "Suriye devleti, ülkenin birliğini tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede desteklenecektir" ifadeleri yer aldı. Aynı zamanda, Esad rejimi kalıntılarıyla ilgili herhangi bir detay verilmezken, ülke genelinde birlik ve bütünlüğün korunmasına vurgu yapıldı.

Nefret Söylemi ve Bölünme Çabalarına Karşı Tavır

Suriye yönetimi ve PKK/YPG arasında varılan mutabakatta, ülke toplumunun tüm unsurları arasında bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemleri ve fitne çıkarma girişimlerinin reddedildiği belirtilerek, "Bu mutabakatın uygulanması için yürütme komiteleri çalışmalarını sürdürecek ve tüm adımlar yıl sonuna kadar tamamlanacaktır" denildi.

Suriye yönetiminin bu hamlesi, ülke genelinde istikrarın sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, sürecin sahadaki etkilerinin nasıl olacağı merakla bekleniyor.