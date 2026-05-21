İl başkanlarının ortak metninde, partinin iradesinin yalnızca örgüt ve delegeler tarafından belirleneceği vurgulanırken, yargı üzerinden yürütülen tartışmalara da sert tepki gösterildi.

Açıklamada, “Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi’nden umulamaz ve kullanılamaz” ifadeleri kullanıldı.

“Özgür Özel 4 kez kurultay iradesiyle seçildi”

81 il başkanının imzasını taşıyan açıklamada, CHP’nin meşruiyetini millet iradesinden aldığı belirtilerek, Genel Başkan Özgür Özel’in kurultay delegelerinin oylarıyla dört kez seçildiği hatırlatıldı.

Metinde ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun da milyonlarca vatandaşın katıldığı ön seçim süreciyle Cumhurbaşkanı adayı olduğu ifade edildi.

“CHP iktidar yürüyüşünden döndürülemez”

Ortak bildiride CHP’nin son dönemde yükselen oy oranlarına dikkat çekilerek, partinin Türkiye’nin birinci partisi konumuna geldiği savunuldu.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Partimizin iktidar yürüyüşü hiçbir siyasi mühendislik girişimiyle ve hiçbir dış müdahaleyle yolundan döndürülemez.”

“19 Mart Darbesi” vurgusu

İl başkanları açıklamalarında, Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP’li isimlere yönelik süreçleri “19 Mart Darbesi” olarak nitelendirdi. Parti yönetimine yönelik tartışmaların da aynı sürecin devamı olduğu ileri sürüldü.

CHP örgütlerinin tüm girişimlerin farkında olduğu belirtilen açıklamada, “Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e de sonuna kadar sahip çıkacağız” denildi.

Ortak bildirinin sonunda ise, “Bugün daha güçlüyüz ve bu saldırılardan daha da güçlenerek çıkacağız” mesajı verildi.