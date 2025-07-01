30 Haziran 2025 tarihli toplantının ardından duyurulan rakamlara göre, sarı-kırmızılı kulüp 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım oldu. Galatasaray’ı, 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL ile Fenerbahçe, 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL ile Beşiktaş takip etti.
TFF tarafından yapılan açıklamada, limitlerin Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. maddesi doğrultusunda belirlendiği kaydedildi. Bu düzenleme, kulüplerin mali disiplin içinde kalmasını ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.
Süper Lig Takımlarının 2025-2026 Harcama Limitleri:
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Galatasaray: 6.137.773.446 TL
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Fenerbahçe: 4.816.196.233 TL
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Beşiktaş: 3.397.251.589 TL
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Trabzonspor: 2.341.275.298 TL
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Konyaspor: 1.415.698.662 TL
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Çaykur Rizespor: 1.345.252.036 TL
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Samsunspor: 1.039.453.100 TL
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Kayserispor: 940.370.334 TL
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Başakşehir: 987.881.703 TL
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Kocaelispor: 853.381.305 TL
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Gençlerbirliği: 853.381.305 TL
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Fatih Karagümrük: 853.381.305 TL
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Alanyaspor: 669.229.611 TL
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Göztepe: 552.038.071 TL
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Eyüpspor: 546.553.433 TL
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Gaziantep FK: 570.028.038 TL
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Antalyaspor: 468.999.111 TL
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Kasımpaşa: 481.052.381 TL
Sürdürülebilirlik Ön Planda
TFF’nin bu uygulaması, kulüplerin gelir-gider dengesini sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Harcama limitleri, kulüplerin sportif rekabetin yanı sıra mali sorumluluk bilinciyle hareket etmesini teşvik ediyor.
Yeni sezon öncesinde bu limitler, kulüplerin transfer planlamaları ve kadro yapılanmaları açısından yol gösterici olacak. Limit aşımı durumunda ise kulüplere çeşitli yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi.