30 Haziran 2025 tarihli toplantının ardından duyurulan rakamlara göre, sarı-kırmızılı kulüp 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım oldu. Galatasaray’ı, 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL ile Fenerbahçe, 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL ile Beşiktaş takip etti.

TFF tarafından yapılan açıklamada, limitlerin Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. maddesi doğrultusunda belirlendiği kaydedildi. Bu düzenleme, kulüplerin mali disiplin içinde kalmasını ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Süper Lig Takımlarının 2025-2026 Harcama Limitleri:

Galatasaray : 6.137.773.446 TL

Fenerbahçe : 4.816.196.233 TL

Beşiktaş : 3.397.251.589 TL

Trabzonspor : 2.341.275.298 TL

Konyaspor : 1.415.698.662 TL

Çaykur Rizespor : 1.345.252.036 TL

Samsunspor : 1.039.453.100 TL

Kayserispor : 940.370.334 TL

Başakşehir : 987.881.703 TL

Kocaelispor : 853.381.305 TL

Gençlerbirliği : 853.381.305 TL

Fatih Karagümrük : 853.381.305 TL

Alanyaspor : 669.229.611 TL

Göztepe : 552.038.071 TL

Eyüpspor : 546.553.433 TL

Gaziantep FK : 570.028.038 TL FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Fransa’ya Son Saniyelerde Yenildik (69-71) İçeriği Görüntüle

Antalyaspor : 468.999.111 TL

Kasımpaşa: 481.052.381 TL

Sürdürülebilirlik Ön Planda

TFF’nin bu uygulaması, kulüplerin gelir-gider dengesini sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Harcama limitleri, kulüplerin sportif rekabetin yanı sıra mali sorumluluk bilinciyle hareket etmesini teşvik ediyor.

Yeni sezon öncesinde bu limitler, kulüplerin transfer planlamaları ve kadro yapılanmaları açısından yol gösterici olacak. Limit aşımı durumunda ise kulüplere çeşitli yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi.