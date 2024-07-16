Dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye başvuru yapacağını açıklayan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine tashih edilen zırhlı aracı da terk ettiği belirtildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen biri zırhlı olmak üzere üç aracı önceki gün geri vermek istedi. Bakanlık ikisini kabul etti ancak zırhlı aracı kabul etmedi.

Bunun üzerine Soylu’nun bir çalışanının, aracı bakanlığa bir kilometre mesafedeki İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın önündeki yola park edip anahtarı güvenliğe bırakarak gittiği öğrenildi.

'ERDOĞAN'A BİLDİRMİŞLER'

Saymaz'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Yerlikaya, şaşkın…

Vaziyeti Erdoğan’a bildirmişler.

Yetkililer şöyle diyor:

'Önceki gün aracı getirdiler. İçeri dahi almadık, ‘olmaz’ dedik. Bir daha getirdiler, yine kabul edilmedi. Bakanlığa bir kilometre mesafedeki daire başkanlığımızın önünde yola bırakmışlar. Anahtarı güvenliğe verip gitmişler. Biz de anlamadık niye böyle bir şey olduğunu. Kabul etmemiz söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanlığına bilgi verdik.'

Araç şu an bakanlığın garajında.

Soylu’nun geri alması için bekletiliyor."