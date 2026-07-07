Biyolojik İflas Nedir?

Kurumsal dünyada giderek daha fazla tartışılan "biyolojik iflas" kavramı, yüksek performans kültürü içinde çalışanların fiziksel ve zihinsel rezervlerini fark edilmeden tüketmesini ifade ediyor. Uzmanlara göre bu tablo; tükenmişlik, odak kaybı, kronik yorgunluk, karar verme kalitesinde düşüş ve artan sağlık harcamalarıyla birlikte şirketlerin sürdürülebilir büyümesini de doğrudan etkiliyor.

Uluslararası araştırmalar, çalışan sağlığına ve kurumsal esenlik (wellbeing) uygulamalarına yapılan her 1 dolarlık yatırımın; azalan devamsızlık, yükselen çalışan bağlılığı ve artan verimlilik sayesinde şirketlere yaklaşık 4 dolar geri dönüş sağladığını ortaya koyuyor. Buna rağmen birçok kurum hâlâ çalışan sağlığını bir maliyet kalemi olarak değerlendiriyor.

Biyolojik Sürdürülebilirlik

Kurumsal Esenlik ve Bütünsel Sağlık Yönetimi Danışmanı; Elkin Consultancy CEO'su Elif Elkin'e göre günümüz liderlerinin yalnızca finansal sürdürülebilirliği değil, biyolojik sürdürülebilirliği de yönetmesi gerekiyor: "Şirketlerin finansal tablolarındaki en küçük sapmaları aylar öncesinden analiz edebilen yöneticiler, konu kendi sağlıklarına geldiğinde aynı proaktif yaklaşımı gösteremiyor. Oysa yüksek performansın sürdürülebilir olması için beden yönetimi de en az şirket yönetimi kadar stratejik bir konu. Sağlığınızın CEO koltuğu hiçbir zaman boş kalmaz. Siz yönetmezseniz, yönetimi hastalıklar devralır."

Laboratuvar Sonuçları Aldatmasın!

Elkin, iş hayatında düşük performans veya motivasyon eksikliği olarak yorumlanan birçok tablonun altında aslında biyolojik nedenlerin bulunabileceğini belirterek şunları söyledi: "Sürekli yorgun uyanmak, odaklanamamak, yaygın kas ağrıları yaşamak ya da kronik stres altında çalışmak normalleşmiş durumda. Oysa bu belirtilerin arkasında demir, B12 veya D vitamini eksiklikleri, tiroid fonksiyon bozuklukları, hormonal dengesizlikler ya da kronik inflamasyon gibi biyolojik faktörler yer alabiliyor. Laboratuvar sonuçlarının 'normal' çıkması ise kişinin optimum sağlık düzeyinde olduğu anlamına gelmiyor. Kurumların sürdürülebilir başarı için çalışanlarının yalnızca hasta olmamasını değil, optimal sağlık seviyesinde olmasını hedeflemesi gerekiyor."

Yeni Rekabet Avantajı: Sağlıklı İnsan Sermayesi

Türkiye'nin en kapsamlı sağlık yayınlarından Sağlıklı Podcast serisinin yapımcısı da olan Elif Elkin, “İnsan kaynağının şirketlerin en kritik sermayesi haline geldiği günümüzde, çalışan sağlığını destekleyen kurumların yalnızca daha mutlu ekipler oluşturmadığını; aynı zamanda verimlilik, inovasyon kapasitesi, çalışan bağlılığı ve işveren markası açısından da önemli rekabet avantajı elde ettiğini söylemeliyim.

Sağlıklı Podcast boyunca 200'den fazla tıp otoritesiyle gerçekleştirdiğim söyleşilerden elde edilen bilimsel içgörüleri ve kurumsal deneyimleri bir araya getirdiğim kitabım “Kendi Sağlığının CEO’su Ol”da da, çalışan sağlığının bireysel bir konu olmaktan çıkıp, şirketlerin uzun vadeli büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu çarpıcı verilerle ortaya koydum. İş dünyasının uzun yıllardır göz ardı ettiği bu görünmez maliyeti bilimsel veriler ışığında ele almalıyız.

Geleceğin en başarılı şirketleri, yalnızca finansal bilançolarını değil, insan sermayesinin biyolojik sürdürülebilirliğini de yöneten kurumlar olacak” diyerek sözlerini noktaladı.