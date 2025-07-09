TFF'den yapılan resmi açıklamada, elektronik bilet sistemlerinde köklü bir değişime gidildiği duyuruldu. 2014 yılından bu yana kullanılan elektronik bilet altyapısı, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilenerek, taraftarların çipli kimlik kartlarına bilet yükleme imkânı sunacak şekilde güncellendi.

Elektronik Bilet Kimliğe Yüklenecek

Yeni sistem sayesinde taraftarlar, fiziki bilet veya Passolig kartı taşıma zorunluluğu olmadan, kimlik kartlarındaki çip üzerinden stadyuma giriş yapabilecek. Böylece, özellikle yoğun maç günlerinde yaşanan giriş karmaşalarının ve kart kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kulüplerin Yetkisi Devam Ediyor

TFF ayrıca, kulüplerin mevcut bilet satış firmalarıyla olan iş birliğine de dikkat çekerek, her kulübün kendi satış ve giriş sistemine dair esasları belirlemeye devam edeceğini vurguladı.

Yeni dönemin hem güvenliği artırması hem de taraftar erişimini kolaylaştırması bekleniyor. TFF'nin bu adımı, dijitalleşen dünyada sporseverlerin hayatını kolaylaştırma yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.