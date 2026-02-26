İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 87-69 kazanan Fenerbahçe, rövanşta da hata yapmadı. Deplasmanda oynanan mücadeleden 65-58 galip ayrılan temsilcimiz, yarı final biletini erkenden cebine koydu.

Rövanşın yıldızı 21 sayıyla Iliana Rupert olurken; Kayla McBride 17, Emma Meesseman ise 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Zaragoza’da sahne alacaklar

Kadınlar EuroLeague’de 6’lı Final organizasyonu, 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenecek. Fenerbahçe Opet doğrudan yarı finale yükselirken, rakibi play-in karşılaşmalarının ardından netleşecek.

Avrupa’da kupaya uzanma hedefini sürdüren sarı-lacivertliler, bir kez daha zirve yürüyüşüne kararlı görünüyor.