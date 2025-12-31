Musk’ın Yorumu Tepkilerin Odağında

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşım nedeniyle kamuoyunun sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Musk, Danimarka’da sınır dışı edilme tehlikesi yaşayan 19 yaşındaki Audrey Morris hakkında yapılan bir paylaşıma,

“10 üzerinden 8 veya üzeri çekiciliğe sahip olanlar vizeden muaf tutulmalı, sınır dışı edilmemeli” yorumunu yazdı.

Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı Musk’ı genç bir kadını dış görünüşü üzerinden nesneleştirmekle suçladı.

“Akademik Başarım Yerine Dış Görünüşüm Konuşuldu”

Los Angeles doğumlu olan ve 9 yaşından bu yana Danimarka’da yaşayan Audrey Morris, Musk’ın yorumunu “çılgınca” olarak nitelendirdi. Genç kadın, vize sürecinde akademik başarıları, uzun süredir ülkede yaşaması ve topluma uyumu gibi unsurların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Morris, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Beni savunurken görünüşümden bahsedilmesi yerine, eğitimimden ya da Danimarka’daki hayatımdan söz edilmesi çok daha yapıcı olurdu.”

Cinsiyetçilik ve Güç Eleştirisi

Musk’ın sözleri özellikle kadın hakları savunucuları tarafından sert biçimde eleştirildi. 54 yaşındaki milyarderin, reşit olmakla birlikte çok genç bir kadının fiziksel özellikleri üzerinden kamuoyu önünde yorum yapması, “güç dengesizliği” ve “cinsiyetçi yaklaşım” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Birçok kullanıcı, Musk’ın bu tür açıklamalarla toplumsal sorumluluk bilincinden uzaklaştığını ve genç kadınları yalnızca dış görünüşleri üzerinden değerlendiren zararlı bir söylemi normalleştirdiğini savundu.

Vize Sürecinin Arka Planı

Audrey Morris’in ailesi, annesinin doktora eğitimi için Danimarka’ya gelmesiyle birlikte ülkede yaşamaya başladı. Ancak daha sonra yaşanan bir adres değişikliği nedeniyle vize şartlarının ihlâl edildiği gerekçesiyle Morris’in oturma izni tartışma konusu oldu.

Annesi ve kardeşleri Danimarka vatandaşlığı alırken, Morris’in vatandaşlık başvurusu reddedildi. Buna rağmen kendisine 10 yıllık oturma izni verildiği bildirildi.

“Benim Evim Danimarka”

Genç kadın daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD’de akrabaları olmasına rağmen hayatını Danimarka’da kurduğunu belirterek,

“Benim evim Danimarka” ifadesini kullanmıştı.

Elon Musk’ın yorumu, Morris’in kişisel mücadelesini küresel bir tartışmanın merkezine taşırken, aynı zamanda milyarder iş insanlarının toplumsal konulardaki söylemlerinin etkisini ve sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi.