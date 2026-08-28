AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren üretim ve ihracat odaklı firmaları ziyaret ederek sanayi yatırımları, istihdam, ihracat ve tarıma dayalı sanayi alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Milletvekili Ölmeztoprak, üretimin güçlenmesi ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik talepleri değerlendirmeye ve takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde üretim yapan işletmelerle bir araya geldi. Sanayicilerin yatırımlarını, üretim süreçlerini ve sektörel taleplerini dinleyen Ölmeztoprak, Malatya'mızın ekonomik kalkınmasında üretim, ihracat ve istihdamın belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Organize Sanayi Bölgesi programı kapsamında ilk olarak Magna Endüstriyel Tesisat Isı Soğutma Malzemeleri Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni ziyaret eden Ölmeztoprak, Genel Müdür Ali Çapar, Finans Müdürü Seda Çapar ve Fabrika Müdürü Aydın Çapar ile görüştü. Üretim alanlarını inceleyen Ölmeztoprak, tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren firmanın ağır sanayi alanında yüksek katma değerli ürünler ürettiğini, yıllık 4 bin tonluk üretim kapasitesine ulaştığını ve ürünlerinin önemli bölümünü yurt dışına ihraç ettiğini belirtti.

Yıllık 4 bin ton üretim kapasitesine sahip firmanın 16'sı kadın olmak üzere 90 kişiye istihdam sağladığını ifade eden Ölmeztoprak, Avrupa standartlarında üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 60'ının 8 ülkeye ihraç edilmesinin Malatya'mızın üretim ve ihracat gücü açısından önemli olduğunu söyledi. Görüşmede ayrıca bugüne kadar 7 projesi onaylanan firmanın kapasite artışına yönelik yeni yatırım teşvik belgesi süreci ve sektörün talepleri de ele alındı.

Üretim ve yatırım kapasitesi değerlendirildi

Programın devamında Doğanateş Elektrik'i ziyaret eden Ölmeztoprak, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ateş ve ortak Bayram Erdoğan ile bir araya geldi. Üretim tesislerini de gezen Ölmeztoprak, 18 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren firmanın enerji ve elektrik sektörüne yönelik üretim gerçekleştirmesinin Malatya sanayisi açısından önemli olduğunu söyledi. Ölmeztoprak, yerli üretim kapasitesinin artmasının hem ekonomik büyümeye hem de istihdama katkı sunduğunu belirterek, yatırım yapan ve üretim gerçekleştiren sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tarıma dayalı sanayide ihracat vurgusu

Ziyaret programında tarımsal ürünlerin işlenmesi ve ihracata kazandırılması alanında faaliyet gösteren Akçir Gıda Tarım Ürünleri ile Sameks Organik Tarım Ürünleri tesisleri de yer aldı. Ziyaretlerde TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç da yer alırken, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı ve Akçir Gıda Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akçin ile görüşen Ölmeztoprak, kayısı başta olmak üzere dut, elma ve çilek gibi ürünlerin işlenerek dünya pazarlarına ulaştırılmasının Malatya'mızın ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi. IPARD III Programı kapsamında hayata geçirilen yatırımın toplam 82 milyon TL tutarında olduğunu ve 40 milyon TL destek sağlandığını belirten Ölmeztoprak, tesisin yıl içerisinde ortalama 100, dönemsel olarak ise 150'nin üzerinde kişiye istihdam sağladığını söyledi. TKDK destekleriyle hayata geçirilen yatırımların Malatya'mızda tarıma dayalı sanayinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Sameks Organik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'yi de ziyaret eden ve firma sahibi Cengizhan Leventoğlu ile görüşen Ölmeztoprak, yaş meyve ve sebzelerin IQF teknolojisiyle işlenerek ihracata kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Günlük 50 ton üretim kapasitesine sahip tesiste sözleşmeli tarım modeliyle üreticilerle doğrudan bağ kurulduğunu ifade eden Ölmeztoprak, IPARD II kapsamında üç ayrı çağrı döneminde gerçekleştirilen yatırımların toplam 198 milyon TL'ye ulaştığını ve bu yatırımlara 96 milyon TL destek sağlandığını kaydetti. Tesisin yıllık ortalama 150 kişiye daimi, dönemsel olarak ise 200'ün üzerinde kişiye istihdam sağladığını belirten Ölmeztoprak, 'Malatya'mızın gücü üreten ellerindedir. Sanayicimizin, üreticimizin ve yatırımcımızın ortaya koyduğu emek; şehrimizin kalkınmasının, istihdamının ve ihracatının en önemli teminatıdır' diye konuştu.