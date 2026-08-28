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Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı organizasyonda taraftarlar yeni transferleri görme fırsatı bulacak.

Nesine 2. Lig ekibi Elazığspor, taraftarları önünde yeni sezon öncesinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında saat 17.30'da açılış programı başlayacak. Ardından düzenlenecek konser programı ve gerçekleştirilecek futbolcu takdiminin ardından, saat 20.00'de Elazığspor ile Malatya Yeşilyurtspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Elazığspor, cumartesi günü Malatya Yeşilyurtspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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