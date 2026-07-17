Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında yürüttüğü denetim ve incelemeler kapsamında hem bir aracı kuruma idari para cezası uygulanmasına hem de izinsiz sermaye piyasası faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve yapılar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurulun haftalık bülteninde yer alan karara göre, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, şirket tarafından hazırlanan halka arz fiyat tespit raporunda pay başına halka arz fiyatının belirlenmesi sürecinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği tespit edildi.

Bu gerekçeyle şirkete, sermaye piyasası mevzuatına aykırılık nedeniyle 2 milyon 394 bin 915 lira 88 kuruş tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İzinsiz forex faaliyetlerine suç duyurusu

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yürüttüğü incelemelerde ise izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen kişi ve yapılar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kurulun tespitlerine göre, "Forex Borsa" ve "Future Forex" uzantılı internet siteleri ile "Future Forex" isimli mobil uygulamanın içerik sağlayıcılarının izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

İncelemelerde, söz konusu faaliyetlere farklı şekillerde destek sağladığı değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında da yasal süreç başlatıldı. Bu kapsamda şikayet süreçlerinin yönetilmesi, şirket hesaplarının kullandırılması, telefon hatlarının temin edilmesi, kontör yüklenmesi, bilişim hizmeti verilmesi ve sanal ofis giderlerinin karşılanması gibi faaliyetlerin izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine iştirak kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Ayrıca, ilgili telefon hatlarını kullanan kişiler hakkında da izinsiz faaliyetlere iştirak ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK, söz konusu eylemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109. maddesinin ikinci fıkrası ile Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Kurul, sermaye piyasalarında yatırımcıların korunması ve izinsiz faaliyetlerin önlenmesine yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.