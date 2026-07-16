İklimlendirme ve enerji sektörünün öncü şirketlerinden Üçay Mühendislik, İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşi Projesi kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, projenin mekanik ve elektrik işleri için REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iki ayrı sözleşme imzaladı. Toplam bedeli 1,34 milyar TL'yi aşan sözleşmeler, Üçay Mühendislik'in büyük ölçekli taahhüt projelerindeki portföyünü daha da güçlendirdi.

Şirket, projenin mekanik taahhüt işleri için 801,9 milyon TL, elektrik taahhüt işleri içinse 545,5 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Turan Şakacı, imzalanan sözleşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Üçay Mühendislik olarak, İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi gibi ülkemizin sağlık altyapısı açısından stratejik öneme sahip bir projenin mekanik ve elektrik taahhüt işlerini üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıllardır mekanik ve elektrik taahhüt alanlarında başarıyla tamamladığımız projelerden edindiğimiz mühendislik birikimini ve uygulama deneyimimizi bu projeye de taşıyacağız.

REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, büyük ölçekli ve yüksek standartlı projelerde ki güvenilir çözüm ortağı konumumuzu daha da pekiştiriyor. Ayrıca yakın zaman önce başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin ardından üstlendiğimiz bu önemli proje, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda iş hacmimizi güçlendiren önemli bir adım niteliği taşıyor.

Projeyi planlanan takvim doğrultusunda, kalite, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik ilkelerimizden ödün vermeden tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin mekanik ve elektrik taahhüt işlerinin 1 Nisan 2028 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.