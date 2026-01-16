Kurul, söz konusu sitelere erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına hükmetti.

SPK’nın 16 Ocak 2026 tarihli bülteninde yer alan açıklamada, bu sitelerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirildiği ve yatırımcıların korunması amacıyla erişim engeli uygulanacağı belirtildi.

Kurul tarafından erişimin engellenmesi talep edilen internet siteleri şu şekilde sıralandı:

SPK, yatırımcıları yetkisiz kişi ve platformlar aracılığıyla yapılan kaldıraçlı işlemler konusunda bir kez daha uyararak, yalnızca Kurul tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar üzerinden işlem yapılması gerektiğini vurguladı.

Kurul, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine karşı denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.