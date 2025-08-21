Banka, Genel Müdür Osman Arslan’ın adıyla gündeme gelen partinin gerçeği yansıtmadığını, kamuoyunu yanıltmaya dönük mesnetsiz bir iddia olduğunu vurguladı. Halkbank’ın açıklamasında, “Asılsız haberler hem kurumun hem de yöneticimizin itibarını hedef almaktadır” denildi.

Gelişmeler üzerine Sözcü Gazetesi, 18 Ağustos 2025 tarihli sayısında herhangi bir mahkeme kararı beklemeden tekzip metni yayımlamak zorunda kaldı. Tekzipte, “Müdür Beyin Gecesi Bodrum’un Dilinde!” manşetiyle yayımlanan haberin ve “Bu Paranın Kaynağı Nereden Geliyor?” başlıklı yazının tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Halkbank’ın avukatı Hüseyin Kılınç imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

“Haberde yer alan söylentiler, tamamen asılsız olup, Bankamızın ve Genel Müdürümüzün kişilik haklarını zedeleyen, itibarını sarsan ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Bankamız ve yöneticimiz hakkında dile getirilen bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Banka ayrıca, sosyal medya paylaşımlarıyla da yayılan bu iddialar için gerekli tüm hukuki girişimlerin yapılacağını açıkladı.