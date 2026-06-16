A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı.

20 Haziran’da TSİ 06.00’da San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu’ndan Ivan Barton yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Barton’un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jamaika’dan Oshane Nation olarak belirlendi.

Milliler için büyük önem taşıyan mücadelede hakem triosunun performansı da yakından takip edilecek. Paraguay karşılaşması, gruptaki puan dengesi açısından kritik bir viraj olarak görülüyor.