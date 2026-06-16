Ekonomim'de yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin azalabileceğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarının gerilemesine yol açarken, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş ise altına destek verdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Kapalıçarşı'da sınırlı da olsa bir hareketlilik yaşandığı ifade ediliyor.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki son hareketlerin büyük ölçüde uluslararası piyasalardaki gelişmelerden kaynaklandığını belirtti. İç piyasa ile dış piyasa arasındaki fiyat farkının son günlerde yeniden daralmaya başladığını ifade eden Yıldırımtürk, Kapalıçarşı'da likidite sıkışıklığının ise devam ettiğini söyledi.

Uzmanlara göre, son düşüş nedeniyle alım kararını erteleyen yatırımcılar yeniden piyasaya dönmeye hazırlanıyor. Özellikle fiyatların dip seviyelerini takip eden yatırımcıların, yükseliş sinyallerinin güçlenmesi halinde alımlarını artırabileceği değerlendiriliyor. Buna rağmen piyasada henüz yüksek hacimli işlemlerin görülmediği, daha dengeli ve temkinli bir görünümün hakim olduğu belirtiliyor.

Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı olacak. Faizlerde değişiklik beklenmese de, FED Başkanı'nın vereceği mesajların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Özellikle faiz indirimlerine ilişkin olası sinyallerin altın piyasasında yeni bir hareketlilik yaratabileceği değerlendiriliyor.

Altının uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığını söyledi. ABD tahvil piyasasındaki gelişmelerin de altın lehine bir ortam oluşturduğunu belirten Yıldırımtürk, bundan sonraki yükselişlerin daha kontrollü ve kademeli şekilde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz haftayı 24 ayar gram altında 6 bin 350-6 bin 370 TL bandında tamamladıklarını hatırlatan Yıldırımtürk, hafta içerisinde fiyatların 6 bin 150 TL seviyesine kadar gerilediğini ancak önümüzdeki dönemde yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini dile getirdi. Yıldırımtürk, gram altının önce 6 bin 500 TL seviyesini, ardından ise 6 bin 700 ve 6 bin 800 TL seviyelerini test edebileceğini öngördü.

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle yüksek faiz ortamının devam ettiğini ve bu durumun yatırımcıların bir bölümünü mevduat tarafında tuttuğunu belirtirken, altın piyasasında daha güçlü bir yükseliş hareketinin faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte gündeme gelebileceğini ifade ediyor.