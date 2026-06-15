Gün boyu süren kutlamalarda çalışanlar, bankanın 80 yıllık yolculuğunu anlatan deneyim alanlarını ziyaret ederken, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle bir araya geldi. Program kapsamında uluslararası yönetmen Krista Monson’un hazırladığı özel sahne gösterisi izleyicilerle buluşurken, oyuncu Yetkin Dikinciler de performansıyla yer aldı.

Akşam bölümünde sahne alan Mor ve Ötesi, sevilen şarkılarıyla çalışanlara müzik dolu anlar yaşattı. Gecenin finalinde ise Tarkan sahneye çıkarak konser verdi.

“Bu başarı hikâyesinin gerçek sahibi çalışanlarımız”

Etkinlikte konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankanın 80 yıllık geçmişinin güçlü kurum kültürü ve çalışanların emeğiyle şekillendiğini vurguladı. Akten, bugün ulaşılan başarının arkasında 23 bin çalışanın özverisi bulunduğunu belirterek, “Bu başarı hikâyesinin gerçek sahibi, emeği ve tutkusu ile Garanti BBVA’yı ileriye taşıyan çalışma arkadaşlarımızdır” dedi.

80’inci yıl projeleri yıl boyunca sürecek

Garanti BBVA, 80. yıl kutlamalarını yalnızca bir etkinlikle sınırlamıyor. Banka, yıl boyunca kurumsal hafızayı yaşatan, çalışan deneyimini güçlendiren ve toplumsal fayda sağlayan projeleri hayata geçirmeyi sürdürecek.

Bu kapsamda SALT iş birliğiyle hazırlanan “80 Yıldır Yarınlardayız” sergisi ziyaretçileri bankanın tarihsel yolculuğuna çıkarırken, dijital teknolojiler ve yapay zekâ destekli uygulamalarla zenginleştirilen sergi eylül sonuna kadar açık kalacak.

80 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturuluyor

Garanti BBVA, TEMA Vakfı iş birliğiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde 80 bin fidan dikerek hatıra ormanı oluşturacak. Banka ayrıca “80 İl, 80 Okul” projesiyle çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerine destek olmayı hedefliyor.

Çalışan kulüpleri tarafından yürütülen gönüllülük faaliyetleri, spor ve hobi etkinlikleri de 80. yıl programı kapsamında yıl boyunca devam edecek.