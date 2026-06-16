Yum Brands tarafından yapılan açıklamada, satış kararının Pizza Hut’ın son yıllarda yaşadığı operasyonel ve finansal zorlukların ardından alındığı belirtildi. Şirket, Kasım ayında Pizza Hut için stratejik alternatifleri değerlendirmeye başladığını duyurmuştu.

Bir dönem dünyanın en büyük pizza zinciri olan Pizza Hut, özellikle ABD pazarında son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçti. Geleneksel oturmalı restoran konsepti ve salata barlarıyla tanınan marka, değişen tüketici alışkanlıkları doğrultusunda teslimat ve paket servis modeline yöneldi. Ancak sektör uzmanlarına göre bu dönüşüm, Domino’s Pizza gibi rakiplerin gerisinde kaldı.

Üçüncü taraf teslimat platformlarının yükselişi de Pizza Hut’ın pazar payını olumsuz etkiledi. DoorDash ve benzeri uygulamalar, tüketicilere daha fazla seçenek sunarken zincirin satış performansı üzerinde baskı oluşturdu. Domino’s ise teknoloji yatırımları ve güçlü teslimat ağı sayesinde yıllar içinde Pizza Hut’tan önemli ölçüde pazar payı aldı.

Pizza Hut’ın hikâyesi 1958 yılında Dan ve Frank Carney kardeşlerin Kansas eyaletinin Wichita kentinde açtıkları ilk restoranla başladı. Marka, bir yıl sonra franchise sistemine geçerek hızlı büyüme sürecine girdi. 1969’da halka açılan şirket, 1971’de dünyanın en büyük pizza zinciri unvanını elde etti. Ancak bu liderlik konumunu 2017 yılında Domino’s Pizza’ya kaptırdı.

Pizza Hut, 1977 yılında PepsiCo tarafından satın alınarak şirketin restoran sektörüne girişinin temel taşlarından biri oldu. PepsiCo daha sonra Taco Bell ve KFC’yi de bünyesine kattı. 1997 yılında restoran operasyonları ayrı bir şirket olarak halka arz edilirken, bu yapı önce Tricon Global Restaurants adını aldı, daha sonra ise Yum Brands olarak yeniden markalandı.

LongRange Capital’in Pizza Hut için nasıl bir büyüme ve dönüşüm stratejisi izleyeceği merakla beklenirken, satışın küresel hızlı servis restoran sektöründeki en dikkat çekici işlemlerden biri olarak öne çıktığı değerlendiriliyor.