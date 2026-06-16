Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, uygulamanın avukat dostu bir anlayışla hayata geçirildiğini belirterek, zaman ve mekân kaynaklı erişim engellerinin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Yeni sistem sayesinde avukatların müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme gerçekleştirebildiğini aktaran Gürlek, bu sayede savunma hakkının daha etkin ve hızlı kullanılmasına imkân sağlandığını vurguladı.

Dijital dönüşüm sürecine dikkat çeken Bakan Gürlek, adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmaya devam edeceklerini söyledi. Gürlek, yargı alanında dijitalleşme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini de kaydetti.