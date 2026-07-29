Tartışmanın Fitilini "Çift Maaş" Konusu Ateşledi

Stüdyodaki gerginliğin fitilini milletvekili maaşları, emekli milletvekillerinin "çift maaş" alma hakkı ve TBMM’nin harcamalarıyla ilgili konular ateşledi. Karşılıklı üslup eleştirileriyle başlayan tartışmada Can Özçelik’in Selçuk Geçer’e yönelttiği "Ben sizin fikirlerinize katılmıyorum" çıkışı tansiyonu birden yükseltti. Moderatör Simge Fıstıkoğlu’nun tarafları sakinleştirme çabaları yetersiz kalınca fikir tartışması kişisel bir atışmaya dönüştü.

"Hadsizlik Yapma, Kalk Git!"

Ateşlenen tartışmada ipler Selçuk Geçer’in üslubunu sertleştirmesiyle tamamen koptu. Geçer’in canlı yayında:

"Kardeşim hadsizlik yapma. Kalk git, yürü git. Sana ne saygı göstereceğim?"

ifadelerini kullanması üzerine gazeteci Can Özçelik stüdyoyu terk etme kararı aldı. Özçelik masadan kalkarken Geçer’in "Geri zekalı, aptal" sözlerine karşılık "Çok büyük saygısızsın. Terbiyesiz adam" diyerek tepkisini gösterdi.

Moderatör Fıstıkoğlu İzleyicilerden ve Özçelik’ten Özür Diledi

Yaşanan skandalın ardından yayın akışını toparlamaya çalışan moderatör Simge Fıstıkoğlu, canlı yayındaki üsluptan rahatsızlığını dile getirerek hem izleyicilerden hem de stüdyodan ayrılan Can Özçelik’ten özür diledi. Olaylı anların ardından program Selçuk Geçer ile devam etti.