Havadan ve Karadan Dev Müdahale

İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve söndürme ekibi sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda alevlere havadan ve karadan eş zamanlı müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarında mevcut durum:

Hava Unsuru: 5 uçak ve 12 helikopter

Kara Unsuru: 373 personel, 35 arazöz, 22 su tankeri, 14 iş makinesi ve çok sayıda destek aracı

Tedbir Amaçlı Tahliyeler Başladı

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının yerleşim yerlerine ve kritik altyapılara olan yakınlığı nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Valilik Açıklamasından Öne Çıkanlar: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Başkan Dedetaş dahil 6 gözaltı İçeriği Görüntüle 65 Vatandaş Tahliye Edildi: Yangın riskine karşı bölgedeki 43 hane boşaltılarak 65 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi.

Seydikemer Hastanesi’nde Önlem: Yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer İlçe Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım servisleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ulaşım Durduruldu: Yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi ve alevlerin tehdidi nedeniyle Antalya-Seydikemer/Fethiye kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Alevleri kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları şiddetli rüzgara rağmen aralıksız sürdürülüyor.