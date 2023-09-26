“GÜÇLÜYÜZ, GURURLUYUZ ve YİNE HEP BİRLİKTE BAŞARDIK”

Soyyiğit Grup’un başarı hikayesi, 1962 yılında aile büyüklerinin Soyyiğit Biraderler Koll. Şti'ni kurmasıyla başladı. Yarım asır boyunca sürdürdüğü ticari faaliyetleriyle tanınan grup, 1996 yılında 3. kuşak aile üyeleriyle birlikte üretime başladı. Kurumsallaşmaya büyük önem veren Soyyiğit Grup, ailenin uzun yıllardır geliştirdiği yönetim geleneklerini de büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Soyyiğit Grup, "Kent Boringer" markası altında Esenyurt/İstanbul'da bulunan 2 fabrika binasında faaliyet göstermekte ve toz gıda, sıvı pastacılık ürünleri ve kahve gibi yaklaşık 1.500 farklı ürünü tüketiciye ulaştırıyor. Bu ürünler hem iç pazarda hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Soyyiğit Grup, "Kent Boringer" çatısı altında "Kent Boringer Professional," "Trix," "Kentcafe Boringer," "Freshers," "Cici Mama," "Kentquick" ve "Fafitta" gibi markalar bulunuyor. Hazır çorba, bulyon, Türk tatlıları, toz tatlılar, pişirme yardımcıları, puding, krem şanti, nişastalı ürünler, kek ve un karışımları, kakao, toz içecek, kahve, granül içecek, kakaolu fındık kreması, topping sos, topping şurup, şeker hamuru ve farklı jöleler gibi ürün grupları işte bu markalar bünyesinde üretililiyor.

Ayrıca, Soyyiğit Grup'un gıda sektöründeki diğer bir üretim tesisi de Edirne'de bulunuyor. Bu entegre yağ üretim tesisi, 100.000 m2 arazi içinde 55.000 m2 kapalı alana sahip ve yağlı tohum işleme, küspe işleme, ham yağ üretimi, ham yağ rafinasyonu, endüstriyel margarin üretimi, rafine ve margarin dolum-paketleme ve depolama gibi faaliyetlerin yapıldığı entegre bir tesis olarak hizmet veriyor. Tesis bünyesinde; "Aysan," "Kıvılcım," "Kent Boringer" ve "Kent Boringer Viyola" markaları altında sıvı yağlar ve endüstriyel margarin ürünleri bulunuyor.

Soyyiğit Grup, ürünlerini yurt içi ve yurt dışında pazarlamak için geniş bir satış ekibiyle çalışıyor. İhracatı "Kent Boringer Dış Ticaret Limited Şirketi" aracılığıyla gerçekleştirdı grup, 100'den fazla ülkeye ürün ihraç ediyor.

2022 yılında yaklaşık 2.5 milyar TL ciro elde eden Soyyiğit Grup, özel markalı ürünlerin üretimi konusunda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen zincir marketlerine tedarik sağlıyor. Soyyiğit Grup, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi birinci öncelik olarak benimsemiş durumda.

Son 10 yılda sürekli olarak Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Soyyiğit Grup, Esenyurt/İstanbul ve Edirne'deki büyük üretim tesislerinde 850 kişi istihdam ediliyor.

Lezzet ve kaliteyi bir araya getirerek gıda sektöründe önemli paya sahip olan Soyyiğit Grup, başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor.