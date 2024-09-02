Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne müzahir TV kanalından BTÖ mensuplarının silahla atış yaptıkları esnadaki videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen H.K. isimli şahıs, İslahiye ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.