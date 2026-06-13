Bakanlıktan yapılan açıklamada, taşınmaz ve taşıt ilanlarında ilan kirliliğinin, fiyat manipülasyonlarının ve tüketiciyi mağdur eden uygulamaların önüne geçmek amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarının yakından takip edildiği belirtildi.

EİDS Doğrulaması Zorunlu Hale Getirildi

Açıklamada, taşıt ilanları için EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılmasının zorunlu olduğu, bu doğrulamaları tamamlamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan veremediği hatırlatıldı. Düzenlemenin sosyal medya üzerinden yayımlanan ilanları da kapsadığı vurgulandı.

Bakanlık, Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen ilanlarda da aynı kuralların geçerli olduğunu belirterek, taşıt ve taşınmaz ilanlarına ilişkin mevzuata aykırı paylaşımlar için gerekli idari yaptırımların uygulandığını bildirdi.

META'ya 5 Milyon TL Ceza

Denetimler kapsamında, EİDS doğrulaması yapılmadan taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayımlanmasına imkan tanıdığı gerekçesiyle sosyal medya platformlarının işletmecisi META Platforms Ireland Limited hakkında 5 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Bakanlık, ilan paylaşımı yapan kişi ve işletmelerin de EİDS doğrulaması yaptırmadan ilan yayımlamaları halinde idari yaptırımlarla karşılaşabileceklerini duyurdu.

Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

Açıklamada ayrıca vatandaşların gerçekte var olmayan taşınmaz veya taşıtların pazarlanması, kapora dolandırıcılığı ve sahte ilanlar yoluyla mağdur edilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Tüketicilere, sosyal medya ve ilan sitelerinde karşılaştıkları taşınmaz ve taşıt ilanlarının doğruluğunu kontrol etmeleri ve doğrulanmamış ilanlara itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı, dijital ilan pazarında şeffaflığın artırılması ve tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.