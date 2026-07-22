"Apple Upgrade" adı verilen programla kullanıcılar iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch cihazlarını aylık ödeme sistemiyle kiralayabilecek, isterlerse yeni modele geçebilecek ya da sözleşme sonunda cihazın sahibi olabilecek. İlk etapta ABD'de başlayacak sistem, teknoloji sektöründe önemli bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor.

Apple, donanım satış stratejisinde son yılların en büyük değişikliklerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in ortaya çıkardığı ve Reuters tarafından da doğrulanan bilgilere göre şirket, 28 Temmuz'da ABD'de "Apple Upgrade" isimli yeni cihaz kiralama programını devreye alacak.

iPhone ve Apple Watch için 24 ay

Yeni sistem kapsamında kullanıcılar, iPhone ve Apple Watch modellerini 24 aylık, Mac ve iPad modellerini ise 36 aylık kiralama planlarıyla edinebilecek. Program, klasik taksit sisteminden farklı olarak araç kiralama modeline benzer bir yapıyla çalışacak.

Kullanıcılar sözleşme süresi boyunca;

Aylık ödeme yapabilecek,

Dilerse kalan borcu erken kapatabilecek,

Yeni çıkan modele vade bitmeden geçebilecek,

Süre sonunda cihazı satın alabilecek,

Ya da cihazı Apple'a geri teslim edebilecek.

Bazı erken yükseltme veya sözleşme değişikliği işlemlerinde ek ücret uygulanabileceği belirtiliyor.

Finansman Klarna'dan

Apple, programın finansman tarafında dünyanın önde gelen "Şimdi Al Sonra Öde (BNPL)" şirketlerinden Klarna ile iş birliği yapıyor. Kredi değerlendirmesi Klarna tarafından gerçekleştirilecek ve kullanıcılar programa düşük etkili bir kredi kontrolü sonrasında kabul edilecek.

Eski sistem kaldırılıyor

Apple'ın yeni modele geçiş kapsamında mevcut iPhone Upgrade Programı ile standart finansman seçeneklerine yeni müşteri kabulünü durdurmayı planladığı belirtiliyor. Böylece şirket, tüm finansman stratejisini Apple Upgrade çatısı altında toplamayı hedefliyor.

Her cihaz programa dahil olmayacak

Edinilen bilgilere göre bazı giriş seviyesi ürünler yeni sistem dışında kalacak. Bunlar arasında;

Apple Watch SE,

giriş seviyesi iPad,

iPhone 16,

MacBook Neo

bulunuyor. Ayrıca kurumsal ve eğitim amaçlı satın alımlar da program kapsamına alınmayacak.

AppleCare artık pakete dahil değil

Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise mevcut iPhone Upgrade Programı'nda sunulan AppleCare+ hizmetinin yeni Apple Upgrade paketinde yer almayacak olması. Kullanıcıların bu hizmeti ayrıca satın alması gerekecek.

Neden şimdi?

Apple'ın son dönemde iPad, MacBook ve bazı diğer ürünlerinde fiyat artışına gitmesi, tüketicilerin satın alma kararlarını zorlaştırmıştı. Şirket, aylık ödeme tutarlarını düşürerek daha geniş bir kullanıcı kitlesini yeni cihazlara yönlendirmeyi hedefliyor. Analistler, bu modelin hem satışları canlandırmayı hem de kullanıcıları Apple ekosisteminde daha uzun süre tutmayı amaçladığını değerlendiriyor.

Türkiye'de uygulanacak mı?

Şimdilik Apple Upgrade programının yalnızca ABD'de başlatılması planlanıyor. Apple, programın diğer ülkelere ne zaman genişletileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak başarılı olması halinde Avrupa ve diğer büyük pazarlara da yayılması bekleniyor.

Teknoloji sektöründe yeni dönem

Uzmanlara göre Apple'ın bu adımı, akıllı telefon pazarında "sahip olma" anlayışından "kullan-abone ol-yenile" modeline geçişi hızlandırabilir. Otomotiv sektöründeki kiralama mantığının tüketici elektroniğine taşınması, özellikle yüksek fiyatlı premium cihazlara erişimi kolaylaştırırken, Apple'a da düzenli abonelik geliri sağlayacak yeni bir iş modeli sunabilir.