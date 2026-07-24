BTK kayıtlarına göre kararın Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından alındığı görülürken, uygulama nedeniyle binlerce kullanıcı platforma erişimde sorun yaşamaya başladı.

Türkiye'deki çok sayıda kullanıcı, 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece saatlerinden itibaren Semrush platformuna giriş yapmaya çalışırken SSL sertifikası uyuşmazlığı, bağlantı kesilmesi ve güvenlik uyarılarıyla karşılaştı. İlk etapta sorunun Semrush sunucularından ya da kullanıcıların internet ayarlarından kaynaklandığı düşünülse de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sorgu ekranındaki bilgiler durumun farklı olduğunu ortaya koydu.

BTK kayıtlarında erişim engeli görünüyor

BTK'nın internet sitesi sorgulama ekranında yer alan bilgiye göre tr.semrush.com alan adına, 21 Temmuz 2026 tarihli ve 75790776-050.06/751 sayılı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kararı doğrultusunda erişim engeli uygulandı.

Kararın hangi içerik ya da hangi gerekçeyle alındığına ilişkin ise kamuoyuna açık herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Kullanıcılar neden platforma ulaşamıyor?

Semrush'ın ana adresi olan semrush.com, bazı kullanıcıları tarayıcı dili, bölge ayarları veya hesap tercihlerine göre otomatik olarak tr.semrush.com alt alan adına yönlendiriyor.

Erişim engeli yalnızca bu alt alan adına uygulanmış görünse de, otomatik yönlendirme nedeniyle Türkiye'deki birçok kullanıcı platformun tamamına ulaşmakta güçlük çekiyor.

Bağlantı sırasında kullanıcıların karşılaştığı başlıca hata mesajları ise şunlar oldu:

NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

ERR_CONNECTION_RESET

Firefox tarayıcısında HSTS güvenlik uyarıları

Uzmanlara göre bu uyarılar, sunulan SSL sertifikasının ziyaret edilmeye çalışılan alan adıyla eşleşmemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Tarayıcılar da güvenlik gerekçesiyle bağlantıyı otomatik olarak kesiyor.

SEO sektörü doğrudan etkileniyor

Semrush, dünya genelinde milyonlarca dijital pazarlama uzmanı tarafından kullanılan kapsamlı analiz platformları arasında yer alıyor.

Platform üzerinden;

Anahtar kelime araştırması,

Teknik SEO analizleri,

Backlink incelemeleri,

Rakip analizi,

Google Ads araştırmaları,

Organik görünürlük takibi,

İçerik performans ölçümü,

Yapay zekâ destekli arama görünürlüğü analizleri gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle yaşanan erişim problemi yalnızca bireysel kullanıcıları değil; SEO ajanslarını, e-ticaret şirketlerini, medya kuruluşlarını, kurumsal pazarlama ekiplerini ve dijital danışmanlık firmalarını da doğrudan etkiliyor.

Gerekçe henüz açıklanmadı

Şu ana kadar ne Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan ne de Semrush cephesinden erişim engeline ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Sektör temsilcileri, kararın hangi içerik veya hizmet nedeniyle alındığının açıklığa kavuşturulmasının hem kullanıcılar hem de dijital ekosistem açısından önem taşıdığı görüşünde.

Semrush'ın Türkiye kullanıcılarını etkileyen erişim sorununun nasıl çözüleceği ve şirketin konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: ekonomim